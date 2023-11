Alexander Vounelakos - Ausnahmemusiker in allen Genres

„Wir freuen uns auf unser nächstes Talent in der Reihe 'Unser Verein stellt junge Musiker vor'“, betonen Pianistin Midori Ortner und Gernot Nitsch vom Verein Freunde der Klavierkunst. „Bereits in seinen Anfängen war ich von Alexander Vounelakos Musikalität und Interesse für das Klavier überrascht, das Instrument hatte er vor dem Stimmen schon zerlegt, wenn ich ihn bat, nach der Klavierstimmung etwas vorzuspielen, wählte er Stücke, die ich nicht von einem Kind erwartet hätte“, erinnert sich Nitsch mit Vergnügen. Und weiter: „Alex betonte, 'das gefällt mir, aber ich spiele es nur zu Hause für mich' - und schon improvisierte er wieder vor sich hin. Er hatte wahrscheinlich meine Anwesenheit schon vergessen“, schmunzelt Nitsch.

Klassisches Programm

Der junge Pianist aus Wolfsgraben hat schon viele große Bühnen erlebt, in namhaften Konzertsälen fühlt er sich zu Hause. Auch mit der Improvisation und Jazz-Fantasien in mehreren Formationen findet er großen Anklang, diesmal wird er beim Hauskonzert im Hause Ortner-Nitsch mit einem klassischen Programm sein großes Können beweisen: Bach, Beethoven, Chopin und Prokofieff stehen am Programm. „Ich freue mich, bei meinem Solo-Klavierabend die vierte Ballade von Chopin, die Englische Suite von Bach sowie die zweite Sonate von sowohl Beethoven als auch Prokofieff zu spielen.“

In der Region ist Vounelakos bereits vor einigen Jahren im Pfarrsaal Wolfsgraben beim Herbstkonzert Gemischter Satz des Musikvereins Tullnerbach zu hören gewesen sowie erst vor wenigen Wochen gemeinsam mit Sängerin Elena Schäfer beim Kreativen Tullnerbach mit Jazz-Einlagen.

Leidenschaft für Jazz

Mit drei Jahren zog der junge Alex mit seiner Familie von Wien nach Wolfsgraben. Sein griechischer Vater Antonis ist in der Region als Gitarrist vieler Auftritte bekannt, er unterrichtet dieses Instrument auch an der Bafep des Sacré Coeur. Mutter Sabine kennt man als begeisterte Flamenco-Tänzerin. Die Familie ist auch schon als Trio, etwa in der Purkersdorfer Bühne, aufgetreten.

Mit sechs Jahren begann Alexander Klavier an der Musikschule Oberes Wiental (MSOW) in Pressbaum zu lernen, erst bei Eva Maria Rainer, später bei Klara Haselböck. „Schulisch bin ich ein Tullnerbach-Kind, hier besuchte ich die Volksschule und absolvierte die Matura am Wienerwaldgymnasium“, erzählt er. Die Stilrichtung Jazz entdeckte er mit 13 Jahren, „da zündete die Leidenschaft“, so Vounelakos, der mit 17 an der Musikuniversität MDW die Aufnahme für Klavier bestand. Nach der Matura vor zwei Jahren begann er mit dem Hauptfach Klavier in den beiden Studienrichtungen Klassik und Jazz. Hier bereitet er sich auch auf das Unterrichtsfach IGP (Instrumental- und Gesangspädagogik) vor. Seit Herbst studiert er weiters am Eisenstädter Joseph Haydn Konservatorium das Konzertfach Klassik für Klavier, um sich weiter auf seine Solokarriere vorzubereiten.

Soloabende und Orchester-Auftritte

Als künstlerisch reizvoll beschreibt er das Kombinieren unterschiedlicher Musikrichtungen, seine klassische Präferenz gilt Rachmaninoff-Konzerten. „Auch mein Lehrer in Eisenstadt ist Russe“, ergänzt er dazu. Sein Jazz-Idol ist Chick Corea, durch diesen Ausnahmemusiker entdeckte er seine eigene Liebe zum Jazz.

An Soloabenden gefällt ihm die Freiheit, „so spielen zu können, wie ich mich gerade fühle“. Im Zusammenspiel mit Bands mag er „die Interaktion, das musikalische Gespräch sozusagen“. Und Big Bands und Orchester ermöglichen ihm „eine große Klangvielfalt und Klangvirtuosität, die man als Teamgeist rüberbringen kann“. Auch in seiner Freizeit ist Alexander Vounelakos sehr musikaffin, zu einem weiteren Hobby gehört kochen, wobei er auch in der griechische Küche firm ist.

Der Beginn einer großen Karriere scheint gelungen. Gernot Nitsch

„Toll, so einen Ausnahmemusiker, der in allen Genres zu Hause ist, in unserer Gegend zu haben. Der Beginn einer großen Karriere scheint gelungen und wir wünschen ihm das Allerbeste für seine musikalische Weiterreise“, freut sich Gernot Nitsch, am kommenden Sonntag Gastgeber für Vounelakos zu sein.





Klavierabend mit Alexander Vounelakos, Sonntag, 5. November, 18 Uhr, Pressbaum, Johannes Brahmsgasse 1. Kostenbeitrag 25 Euro, Studenten 10 Euro, Familienkarte für Eltern und 2 Kinder 30 Euro, Jahresmitglieder und Jugendliche bis 18 gratis. Voranmeldung unter 02233 53993 oder 0677/612 390 95 sowie post@klavierkunst.at oder www.klavierkunst.at.