„First Responder“ sind seit 20 Jahren im Einsatz in Region Purkersdorf

Vor 20 Jahren hat sich das Rote Kreuz Purkersdorf-Gablitz in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Mauerbach etwas Neues einfallen lassen, um bei akuten Notfällen die Anfahrtszeiten der Rettungs- und Notarztfahrzeuge zu überbrücken. Erstmalig in Niederösterreich wurde damals das „First Responder“-System umgesetzt, das mittlerweile auf das gesamte Bundesland ausgeweitet wurde.

Gleichzeitig mit den in Purkersdorf stationierten Einsatzfahrzeugen werden seit 20 Jahren ausgebildete Ersthelfer, sogenannte “First Responder”, alarmiert. Ursprünglich nur in Mauerbach, fahren First Responder mittlerweile genauso in den Gemeinden Tullnerbach, Pressbaum und Wolfsgraben zu Notfällen zu. Mit einem kompletten Sanitätsrucksack inklusive Defibrillator und Sauerstoff ausgestattet, fahren die Notärzte, Rettungs- und Notfallsanitäter mit ihrem Privatauto zum Notfallort und leiten lebensrettende Sofortmaßnahmen ein – und das auch außerhalb der Dienstzeit in ihrer Heimatgemeinde. Sie treffen oft bereits Minuten vor dem Rettungswagen ein und übernehmen die erweiterte medizinische Versorgung. „Vor allem bei zeitkritischen Notfällen, wie Herz-Kreislauf-Stillständen oder schweren Verkehrsunfällen, hat in den vergangenen 20 Jahren die Initiative der First Responder immer wieder bewiesen, wie wichtig ihre Arbeit ist“, teilt Clara Hlavka vom Roten Kreuz Purkersdorf-Gablitz mit. Durch den Einsatz von First Respondern könne die Zeit zwischen Notruf und Eintreffen des Rettungswagens optimal überbrückt und eine lückenlose Rettungskette garantiert werden.

In der Region würden die Stützpunkte der Rettungsorganisationen zentral an zwei verschiedenen Punkten liegen, von denen sowohl die Gemeinden Richtung Tulln als auch Richtung St. Pölten gut erreich werden können. „Dennoch ist es nicht zu vermeiden, dass sich zu bestimmten Einsatzorten die Anfahrtszeit länger gestaltet. Um exakt diesen Zeitunterschied vom Absetzen des Notrufs bis zum Eintreffen des Rettungswagens zu überbrücken, wurde vor 20 Jahren das System der First Responder gegründet“, so Hlavka. Entstanden ist die Idee anhand von Erfahrungswerten. „Das Ziel war und ist noch heute schnellstmöglich eine medizinische Versorgung bis zum Eintreffen des Rettungswagen zu gewährleisten“, erklärt die Rot-Kreuz Purkersdorf-Gablitz-Sprecherin.

In den vergangenen 20 Jahren wurden - verteilt auf die „First Responder-Gemeinden“ Mauerbach, Wolfsgraben, Tullnerbach und Pressbaum - mehr als 3.000 Einsätze geleistet. Im vergangenen Jahr gab es beispielsweise 339 zeitkritische Einsätze, zu denen die „First Responder“ alarmiert wurden, teilt Hlavka mit.

„First Responder“ absolvieren grundsätzlich einzeln den Einsatz, durch spezielle Trainings werden sie speziell geschult. „ Je nachdem, wie viele First Responder zum Zeitpunkt der Alarmierung einsatzbereit sind, kann es vorkommen, dass auch mehrere First Responder zu einem Einsatz zufahren“, so Hlavka. Zu einer vorab bekannten Gefahrenzone, wie einem Brand, werden die Ersthelfer allerdings nicht alarmiert. „Ein wichtiger Schritt für die Einsatzsicherheit der First Responder war zusätzlich die Ausstattung mit einem Kohlenmonoxid-Warngerät, das am Einsatzrucksack montiert wird und den First Responder rechtzeitig warnt“, erklärt die Rot-Kreuz-Sprecherin.

Schnellstmögliche Versorgung als Ziel

Unter der Leitung von Georg Hans Schmidt wurde im Jahr 2003 die erste „First Responder“-Gruppe gegründent. Das Ziel war noch vor dem Eintreffen des ersten Rettungsmittels eine schnellstmögliche medizinische Versorgung von Notfallpatienten sicherzustellen. Erstmals am 17. November 2003 wurde der Betrieb der First Responder in Mauerbach als Pilotprojekt aufgenommen. Ausgestattet mit einem Notfallrucksack sowie einem halbautomatischen Defibrillator wurden damals sechs First Responder via Telefon zu Notfällen alarmiert.

Am 19. November 2003, um 1:25 Uhr, sollten die First Responder in Mauerbach das erste Mal gefordert werden: Ein Patient mit einer akuten Blutzuckerentgleisung (Hypoglykämie) benötigte sofortige Hilfe. Bereits in den ersten Betriebsjahren konnten mehr als 100 Einsätze abgewickelt werden. Durch den großen Erfolg wurde im März 2006 das System der First Responder auf Tullnerbach-Pressbaum ausgeweitet und in den kommenden Jahren wurde das einstige Pilotprojekt aus Mauerbach von anderen Rotkreuz-Dienststellen in Niederösterreich übernommen werden. 2012 übernahm Gerhard Groher die Leitung und setzte sich aktiv für die Vergrößerung des Systems im Einsatzgebiet des Roten Kreuzes Purkersdorf-Gablitz ein.

So implementierte er im Jahr 2021 mit Unterstützung der Gemeinde auch für Wolfsgraben einen First Responder Stützpunkt. Seit Beginn des „First Responder“-Systems verbesserte modernes Equipment die Versorgung der Patient:innen. Moderne Handfunkgeräte optimierten die Kommunikation zu den nachrückenden Rettungsmitteln und der Leitstelle. Die Alarmierung der First Responder läuft mittlerweile über digitale Pager und die Alarmierungsapp ESAPP, über die nicht nur die Annahme des Einsatzes per Knopfdruck bestätigt werden kann, sondern außerdem eine direkte Navigation zum Einsatzort möglich ist. So sind Disponenten der Notrufzentrale und nachrückende Einsatzmittel sofort informiert, ob und welcher „First Responder“ bereits vor Ort ist.

Seit heuer wird das System von Stefan Schillinger geleitet. Aktuell besteht das Team aus 28 aktiven Sanitätern und Sanitäterinnen sowie einem Notarzt. „Die Einsatztaktik von First Respondern unterscheidet sich von der des Rettungsdienstes in bestimmten Punkten, da sie alleine am Notfallort eintreffen, anstatt wie im regulären Rettungsdienst-Betrieb zu zweit und im Team. Deshalb gibt es seit diesem Jahr ein spezielles Fortbildungsprogramm von erfahrenen First Respondern für aktive und neue First Responder, wo in einem realitätsnahen Szenariotraining die Patientenversorgung alleine von nur einem Sanitäter oder Notarzt trainiert wird“, informiert Hlavka. Dabei steht das Training von lebensrettenden Sofortmaßnahmen im Vordergrund.

Die Initiatoren und Teamleiter des Projekts, Georg-Hans Schmit, Gerhard Groher und Stefan Schillinger, betonen: „Die Einführung des First Responder-Systems hat in den vergangenen Jahren eindeutig gezeigt, wie wichtig eine schnelle und kompetente Versorgung für unsere Patienten ist. Wir sind stolz darauf ein so engagiertes Team leiten zu dürfen.”