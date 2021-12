152 Wohnungen und ein Hauptplatz für Gablitzer Ortszentrum

Die Realisierung des neuen Ortszentrums ist unbestritten das größte Projekt, das es in den nächsten Jahren in Gablitz geben wird. Vergangene Woche präsentierten die KIBB Immobilien, die Österreichischen Bundesforste und die Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser gemeinsam mit der Gemeinde erstmals ihre Pläne. Konkret soll 2022 und 2023 mit der Errichtung von Wohnbau-Projekten mit neuem Hauptplatz und mit dem Bau eines Pflegeheims begonnen werden.

Insgesamt sollen 152 Miet- und Baurechtseigentumswohnungen entstehen. Dabei sind 16 Wohneinheiten für ein betreubares Wohnen vorgesehen. Das Pflegeheim wird 120 Einzelzimmer bekommen. Parkplätze für die Neubauten sind nur unterirdisch in Tiefgaragen geplant. „Das Ziel, das wir seit Jahren verfolgen ist die Entwicklung eines modernen Ortszentrums. Wir wollen kein ungezügeltes, sondern ein gezieltes Wachstum und wir wollen Grünraum schützen und den Ortscharakter erhalten“, sagte Bürgermeister Michael Cech und verwies auf das örtliche Entwicklungskonzept, das vom Gemeinderat beschlossen wurde.

Eine Luftaufnahme des Projektgebiets (linke Seite) – Mit Errichtung der neuen Gebäude und des Hautplatzes soll 2022 und 2023 begonnen werden. ÖBf-Archiv

Das Herzstück des neuen Zentrums ist das Projekt „3003 Dorfkern Gablitz“ von den KIBB Immobilien. Auf drei Bauplätzen werden sechs Wohngebäude mit 102 Wohneinheiten umgesetzt. Zwischen dem Kloster St. Barbara und den neuen Gebäuden wird sich der Hauptplatz befinden, der mit einem Veranstaltungssaal, einem Café und einem Geschäftslokal zum neuen Treffpunkt werden soll. Die Gemeinde wird sich in den neuen Saal einmieten. Ein Baubeginn ist für Frühjahr bzw. Sommer 2022 geplant. „Ein neues Ortszentrum zu errichten, bedeutet mehr als nur eine Wohnhausanlage zu bauen. Das ist eine Verantwortung, derer wir uns bewusst sind“, betonte Thomas Auböck, Geschäftsführer der KIBB Immobilien.

Senioren profitieren von Zentrumsnähe

Die Kongregation will im Sommer 2022 – während das bestehende Therapiezentrum im Kloster St. Barbara ausgebaut wird – auch mit dem Bau ihres neuen Pflegeheims „Alfons Maria“ beginnen. „Mit dem Seniorenzentrum können wir Bewohnern auch im fortgeschrittenen Alter ein höheres Maß an Selbständigkeit ermöglichen. Seine Barrierefreiheit und zentrumsnahe Lage werden besonders den Menschen mit reduzierter Mobilität aber auch den rund 90 Mitarbeitern entgegenkommen“, erklärte Josef Kreimer, Leiter des Klosters St. Barbara und des Marienheims, das mit dem Neubau abgerissen wird. Zu guter Letzt werden die Bundesforste im östlichen Teil des Zentrums voraussichtlich drei Wohngebäude mit 50 Wohneinheiten errichten. Baustart ist für Sommer 2023 geplant. „Wir wollen mit diesem Projekt zur Stärkung des Ortskerns beitragen und zusätzlichen Wohnraum in Form von Mietwohnungen zur Verfügung stellen. Gebaut wird nachhaltig und ökologisch in Holz“, so Finanz- und Immobilien-Vorstand Georg Schöppl.

Sorge um Verkehr und Infrastruktur

Vorgestellt wurden auch die ersten Ergebnisse der Verkehrserhebung. Mit der Realisierung des neuen Ortszentrums rechnen die Experten mit einem zusätzlichen Verkehr von 600 bis 680 Autos pro Tag. Ein Verkehrskonzept – an dem derzeit gearbeitet wird – soll eine optimale Erschließung des Gebiets gewährleisten. Zu den möglichen Erschließungswegen zählen die Ferdinand-Ebner-Gasse und die Hauptstraße sowie die Kirchengasse und die Bachgasse – und genau das machte aber Bürgern Sorge. Die Straßen seien einfach zu schmal. Diesen Gegebenheiten ist man sich bewusst, erläuterte Verkehrsplaner Oliver Wurz. Deshalb arbeite man neben der Erhebung wichtiger Fuß- und Radverbindungen auch an alternativen Mobilitätsangeboten (z.B. Car Sharing), die dazu beitragen sollen, das Verkehrsaufkommen im Ort zu minimieren. Ebenfalls Bedenken äußerten die Bürger zu einer möglichen Überlastung der Gemeinde-Infrastruktur, wie zum Beispiel der Kindergärten. Ortschef Cech gab aber Entwarnung: „Es gilt die Infrastruktur immer weiter zu entwickeln und das tun wir in Gablitz auch.“

Pläne werden ein zweites Mal gezeigt

Da es bei der Online-Präsentation vergangene Woche technische Probleme gab und nicht jeder Bürger am Info-Abend teilnehmen konnte, wird es einen zweiten Termin geben. Am Montag, 20. Dezember, um 19 Uhr, haben Bürger wieder die Chance sich online die Pläne anzusehen und Fragen zu stellen. „Offenheit, Transparenz, Beteiligung – das war und bleibt unser Weg bei der gemeinsamen Entwicklung unseres Zentrums“, sagt Cech.