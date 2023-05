Pressbaumer Mittelschule ist „Erste Hilfe FIT“

Schon zum fünften Mal in Folge wurde die Mittelschule Pressbaum mit dieser Plakette ausgezeichnet. Grund dafür ist das umfangreiche Erste-Hilfe-Angebot. Jährlich bietet Patrick Dangl einen 16-stündigen Erste-Hilfe-Kurs für Schülerinnen und Schüler an. Außerdem werden in regelmäßigen Abständen sowohl Auffrischungskurse für Lehrerinnen und Lehrer an der Schule abgehalten als auch Fort- und Weiterbildungsangebote des Österreichischen Jugendrotkreuzes genutzt.

Neben den Erste-Hilfe-Kurs-Angeboten gibt es auch themenspezifische Plakate, Schülerarbeiten, Spendensammlungen und Workshops. „Aufgrund unseres Engagements konnten wir im Schuljahr 2021/22 an einer Verlosung von Erste-Hilfe-Material teilnehmen und erhielten seitens des Österreichischen Jugendrotkreuzes eine Urkunde sowie mit den „Mini-Anne-Übungspuppen“ einen wunderbaren Sachpreis, der unser schuleigenes Erste-Hilfe-Material hervorragend ergänzt“, freut sich Schulleiter Thomas Pölzl.

Auch im kommenden Schuljahr wird es wieder einen 16-stündigen Erste-Hilfe-Kurs für Schülerinnen und Schüler geben. Zudem ist ein Auffrischungskurs für Lehrerinnen und Lehrer geplant.

