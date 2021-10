Frisch bezogene Betten, ein sauberes Bad mit WC und ein köstliches Frühstück – wer im Hotel nächtigt, kann es sich richtig gut gehen lassen. Die Annehmlichkeiten eines Hotels in Tullnerbach genoss kürzlich auch ein Mann, der allerdings nicht dafür bezahlt hatte. Er hinterließ eine Bankomatkarte und suchte das Weite.

Anzeige wurde erstattet. Die Polizei machte sich daraufhin auf die Suche nach dem Mann, den sie am Bahnhof in Tullnerbach antreffen konnte. Dabei gab er an, dass er die Bankomatkarte in Tulln „gefunden“ habe.

Erhebungen der Polizei ergaben schließlich, dass gegen den Betrüger eine aufrechte Festnahmeanordnung bestand, da er schon in der Vergangenheit mehrmals Einmiet-Betrügereien begangen hatte.

Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten gebracht. Die Ermittlungen zu weiteren Tatorten laufen.