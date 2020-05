Wilde Szenen spielten sich – wie erst jetzt bekannt wurde – am Freitagmittag in Pressbaum ab: Ein Paar (74 und 71) geriet in Streit, der Mann (74) rastete komplett aus und bedrohte seine Lebensgefährtin (71) mit dem Messer. „Der 71-Jährigen gelang es, dem Beschuldigten mit einem Stock das Messer aus der Hand zu schlagen. Anschließend flüchtete sie aus der Wohnung und erstattete per Notruf bei der Polizei die Anzeige“, heißt es von der Polizei. Als die Beamten eintrafen, fanden sie die Frau unverletzt bei ihrer Nachbarin.

Der mutmaßliche Täter hielt sich währenddessen allein in der gemeinsamen Wohnung auf. Auf Klopfen und Zurufe reagierte der Mann vorerst nicht. Erst nach einiger Zeit öffnete er und konnte festgenommen werden. „Dabei wurde festgestellt, dass sich der 71-Jährige vor dem Verlassen der Wohnung selbst mit dem Messer im Brustbereich lebensgefährlich verletzt hatte“, heißt es von der Polizei. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert. Mittlerweile ist der Mann außer Lebensgefahr.

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete die Einlieferung des Beschuldigten nach der ärztlichen Betreuung durch das Universitätsklinikum St. Pölten in die Justizanstalt St. Pölten an, gleichzeitig wurde durch die Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft beim Landesgericht St. Pölten beantragt.