Gablitzer Bühnenprofi in zwei Branchen

Eigentlich wollte er Berufsmusiker werden. Bei den Voraussetzungen seines Elternhauses und seinem Talent mehr als verständlich: Mit neun Jahren war Hubert Ortner der jüngste außerordentliche Hörer bei einem Philharmoniker und Universitätsprofessor an der Wiener Musikuni, mit 15 ordentlicher mit 20 Uni-Wochenstunden zusätzlich zu den 32 Unterrichtsstunden an der Handelsakademie. Sein Plan war, gleichzeitig mit der Matura auch das Magisterium an der Musikuniversität abzuschließen. Das Studium brach er jedoch mit 17 ab und damit auch das Ziel, hauptberuflich Musiker zu werden. Aktiv musizierte er dennoch über mehrere Jahrzehnte weiter: Hobbymäßig, als weitere Einnahmequelle, vor allem aber als zentrales Element in seinem Leben.

Verschlagen hat es Ortner letztlich in die Autobranche, seit acht Jahren hat er seinen österreichischen Firmensitz im Haus der heutigen Bezirkshauptmannschaft in Purkersdorf. Mit seiner Agentur Formation4you, deren Hauptsitz seit 2016 in der Schweiz im Kanton Zürich liegt, bietet er Fortbildungen im automotive Sektor im Bereich Kundendienst und Vertrieb mit Beratung, Organisation, Training und Coaching an. Er, seine vier Mitarbeiter und 16 auf Projektbasis engagierte Trainer bilden in Österreich, der Schweiz und Deutschland Management, Werkstätten- und Verkaufsleiter, Verkäufer sowie Serviceberater für unterschiedliche Automarken aus. Bereits seit 2011 auch mit dem Schwerpunkt Elektro-Mobilität.

Marktbeobachtung mit Französisch

Einiges vor EU-Zeiten ging Ortner nach der Matura für ein Jahr zu Eurotax nach Brüssel, erlernte Französisch und die Marktbeobachtung in der Automobil-Branche. Natürlich sang er auch in einem belgischen Kirchenchor, ging mit 19 mit diesem auf Tournee nach Tirol und wurde prompt im Radio dazu interviewt, wieso ein Wiener in einem Brüsseler Chor in Innsbruck auftritt. Als ihn Eurotax Belgien nach Frankfurt versetzen wollte, lehnte Ortner ab und ging stattdessen zum Unternehmen nach Österreich. Wieder war die Musik ausschlaggebend dafür: „Ich sang damals in der Chorvereinigung Jung Wien und wir mussten ein Monat intensiv proben für unsere dreieinhalbwöchige Amerika-Tournee. Das wäre aus Frankfurt nicht gegangen“, so der Bühnenprofi, der regelmäßig in der Hofburg, den Palais Auersperg und Schwarzenberg oder bei einer Sylvestergala vor 25.000 Leuten am Rathausplatz auftrat. Nebenbei war er als Hobbyschauspieler auch auf Laienbrettern zu sehen, meist in Komödien.

Ich wollte mein eigener Chef sein und auf der Bühne stehen. Hubert Ortner

Wieder daheim bemerkte er, dass er sein Französisch verlor, bewarb sich bei französischen Unternehmen in Wien und landete für 14 Jahre bei Renault. Sein Fokus lag auf Vertrieb, Marketing und Schulungen, er setzte europäische Projekte in Österreich um und vertiefte sein Wissen auf vielen Dienstreisen in Europa. In dieser Zeit gründete er zudem seine erste Familie, bekam drei Söhne und ist mittlerweile auch zweifacher Opa. Die Liebe zur Bühnenluft nahm er danach mit in die Selbständigkeit. „Ich machte mein Hobby zum Beruf in der Autobranche“, lacht Hubert Ortner, der nach eigenen Trainerausbildungen persönliche Schulungen und Beratungen seit 2006 anbietet. „Damals begann auch das Outsourcing von Trainings in der Autobranche, es gab Bedarf, ich wollte mein eigener Chef sein und auf der Bühne stehen“, erinnert er sich an die Anfänge der Eigenständigkeit. Durch seine Zweisprachigkeit Deutsch-Französisch bekam er seinen ersten Auftrag in der Schweiz, wurde wiederholt als Trainer engagiert und fasste dort rasch Fuß als Einzelunternehmer.

Weltweite Schulungen

Aktuell entwickelt Ortner nach einer gewonnen Ausschreibung ein weltweites Schulungsprogramm für Daimler Truck. Zugute kommt ihm dabei, dass seine Mitarbeiter und Kollegen in insgesamt fünf Sprachen firm sind. Mit dem Auf-und Ausbau seiner international renommierten Beraterfirma für Hersteller, Importeure & Händler im automotive Bereich hat er sein Lebenswerk geschaffen. „Gott sei Dank haben mir meine Eltern dazu geraten, letztlich einen anderen Hauptberuf als Musiker zu erlernen. Denn damals waren alle großen Wiener Orchester gerade neu besetzt“, meint er heute im Rückblick. Wobei, ganz so war es auch nicht zu verstehen. Schon sein Vater, Wolfgang Ortner, war zeitlebens bei der EVN angestellt, übte mit seinem Salonorchester Wolfgang Ortner sowie einer Big Band sein Hobby aber quasi als zweiten Hauptberuf aus. Und für viele Jahre trat Sohn Hubert in seine Fußstapfen und war mit dabei.

Musikalischer Menüplan

Er spielte sein Studienfach klassisches und Jazz-Schlagzeug bereits ab seinem zwölften Lebensjahr, oftmals Donnerstag, Freitag und Samstag auf Bällen und Veranstaltungen bis spät in die Nacht. „Trotzdem habe ich keinen Tag in der HAK versäumt, die ich am Wiener Hamerlingplatz absolvierte“, blickt der 55-Jährige erfüllt auf die musikalisch intensiven und reichen Jahre zurück, die ihm auch zu einträglichem Taschengeld verhalfen.

Die Familie war trotzdem meist beisammen, spielte doch Schwester Barbara Geige, Bruder Johannes Klavier und die jüngste Schwester Angelika damals in den Orchestern Klarinette. Operette, Wiener Musik, Tanzmusik und Jazz, für spezielle Veranstaltungen auch Pop, standen auf dem musikalischen Menüplan. „Meine Familie und Freunde, mein soziales Lebensfeld hatte ich dadurch eigentlich immer um mich“, erinnert er sich rückblickend zufrieden. Schwester Angelika, die heute als Pianistin immer wieder Auftritte in der Region oder mit lokalen Künstlern hat, unterrichtet auch Klavier an der Musikschule Wienerwald Mitte. Eine ihrer Schülerinnen ist ihre zehnjährige Nichte Emma Orosel, die Tochter ihres Bruders Hubert, der mit Lebensgefährtin und Naturpark Purkersdorf - Leiterin Gabi Orosel und Emma seit 2013 in Gablitz lebt.

Das Naturpark-Büro fand auch Untermiete in seinen Büroräumlichkeiten, so verringern sich auch dessen Kosten für Besprechungs- oder Nebenräume. Dem Nachhaltigkeitsgedanken verbunden, unterstützt Formation4you seit vielen Jahren auch den Gablitzer Imker Bieno. Und Wirtschaftskammer-Obmann Andreas Kirnberger ist mit seiner Werbeagentur seit drei Jahren Kooperations-Partner der international tätigen Beratungsagentur: „Berufsbedingt wechsle ich oft Fahrzeuge, um die Marken meiner Kunden zu fahren. Andreas sorgt mit seiner designten Fahrzeugbeklebung dabei für Wiedererkennung“, schmunzelt Ortner. An Gablitz schätzt er besonders, dass „man sich auf der Straße grüßt, auch wenn man sich nicht kennt“. Nach Wien zieht es ihn weiterhin vor allem ins Konzerthaus, das er mit drei verschiedenen Abonnements fördert und gerne gemeinsam mit Schwester Angelika besucht.