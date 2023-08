Gablitzer Musical-Star und Komponist feiert 40er

Wo trifft man einen erfolgreichen Musical-Star, der bereits auf vielen wichtigen deutschsprachigen Bühnen gestanden ist, zum Gespräch. Ein Theater etwa wäre ein würdiger Rahmen. Vielleicht auch ein altehrwürdiges Kaffeehaus an der Wiener Ringstraße. Oder dieser Ort: Die Klavier Galerie in der Nähe der Mariahilfer Straße, ein ausgewiesenes Zentrum für Klavierbegeisterte. Rory Six – in Belgien geborener und in Holland ausgebildeter Musical-Sänger und ebenfalls Klavierspieler – empfängt stilgerecht an einem Flügel sitzend in einem kleinen Raum, Marke „Künstlerbude“. So weit so authentisch. Und auch etwas erwartbar. Dafür, dass es nicht so „erwartbar“ bleibt, sorgt in Folge die Person des Hauptprotagonisten dieses Porträts.

Am Anfang stand wie nicht selten ein Traum. Oft bereits in Kindheitstagen geträumt. Im Falle von Rory Six in einem hübschen belgischen Küstenstädtchen. Zum Idyll gehörten weiters sprachinteressierte Eltern und eine Großmutter mit eigenem Klavier, das Rory schon als Baby erkunden durfte, wie Fotos belegen. Mit zehn Jahren dann der Erstkontakt mit dem Musical „Cats“. Nur ein Jahr später stand er zum ersten Mal auf einer Bühne und durfte in einer Schulaufführung zum Thema „Clinic Clowns“ ein Sololied, für das er extra ausgewählt wurde, vortragen. Es kam sehr gut an, was den Gedanken keimen ließ, dass so etwas auch öfter Freude bereiten würde. Nach dem Gymnasium, in dem er erstmal mit der deutschen Sprache in Berührung kam – allerdings noch wenig erfolgreich, wie er selbst gesteht –, ging es zur Ausbildung an die renommierte niederländische „Fontys Stageschool“ in Tillburg, mit der Gesangsausbildung bei Edward Hoepelman. Eine Eliteschmiede, die auch von vielen anderen in Österreich tätigen Sängerinnen und Sängern aus den Benelux-Staaten absolviert wurde.

Mit 19 Jahren folgte dann der erste richtige Auftritt in Belgien bei „Romeo und Julia“. Nach Abschluss des Studiums wechselte Six von der „Fontys Stageschool“ – die internationale Ambitionen seiner Absolventen fördert – nach Deutschland. Vier Jahre lang lebte er in Berlin und spielte im Theater des Westens bei „Les Misérables“ oder auch im Apollo Theater in Stuttgart bei „Elisabeth“. Schließlich führten ihn seine Engagements nach Wien, wo er u.a. ab September 2012 in der Jubiläumsproduktion von „Elisabeth“ auf der Bühne des Raimundtheaters stand. 2020 schließlich sollte sich der Kreis schließen. Seither ist Rory Six im Musical „Cats“ im Wiener Ronacher zu sehen. In der Rolle des „Altdeuteronimus“: „Hier ist wirklich ein Kindheitstraum wahr geworden. Denn obwohl Singen mein Beruf ist, hängt jedes Stück auch mit wichtigen Abschnitten meines privaten Lebens zusammen.“

Und dieses private Leben, zu dem auch sein Partner sowie zwei Hunde und zwei Katzen gehören, ist ganz stark mit dem Wienerwald und seiner Wahlheimat Gablitz verbunden. „Ich habe davor vier Jahre in Wien gelebt, wollte aber hinaus in die Natur. Hier in Gablitz und Purkersdorf hat es mir am besten gefallen. Auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen wohnen hier“, erklärt Six in perfektem und akzentfreiem Deutsch die Beweggründe seines Umzugs. Zum Proben und Arbeiten muss er zwar nach Wien pendeln, „die kreative Arbeit geschieht jedoch in Gablitz“. Und diese „kreative Arbeit“ ist es, die ein Gespräch mit Rory Six und die Wendungen, die dieses nimmt, noch unvorhersehbarer, noch weniger „erwartbar“ macht.

Den Finger in die Wunden der Gesellschaft legen

Denn Six ist nicht nur Sänger, sondern auch Komponist mit dem Anspruch dorthin zu gehen, wo es oft wehtut, wo man über Steine abseits der asphaltierten musikalischen Mainstream-Autobahnen, die viele Schaffende benutzen, rumpeln muss. Etwa mit dem Werk „Wenn Rosenblätter fallen“, das auf dem Roman von Brigitte Minne basiert und das Thema Sterbehilfe zum Inhalt hat. Oder das Musical „Ein wenig Farbe“, das sich mit dem Trans-Thema und der Geschlechteridentität beschäftigt. In diesem spielt lediglich ein Darsteller alle Rollen, von Frau über Mann bis Trans, vom Vater über die Mutter bis zum Kind. Und hier spürt er auch Gegenwind, gerade auch aus der LGBTQ-Community, die dafür eintritt, das nur Trans auch Trans spielen dürfen: „In unserer Zeit gibt es oft nur noch Schwarz und Weiß, Politik und Darstellen wird verbunden. In meinem Stück werden jedoch alle Seiten gezeigt, wird keine eindeutige Meinung vertreten. Denn Theater soll nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken anregen. Beim Schreiben spielen das Schockieren-wollen oder der Kommerz keine Rolle für mich. Je spannender das Thema ist, desto interessanter wird die Geschichte.“

„Ein wenig Farbe“, das beim Publikum gut ankam, war das erste Stück von Rory Six, das derart viele Kontroversen auslöste. Wenn es nach ihm ginge, würde es dennoch oder gerade deswegen zum Kanon in der Oberstufe und an den Universitäten gehören, denn die Aussage „Du sollst dich lieben, wie du bist. Gehe deinen Weg!“, ist universal und ewig. Und überhaupt geht es Six vor allem darum, qualitativ Gutes zu machen. Berühmt sein um jeden Preis ist sein Ziel nicht. Auch wenn simplere Dinge oft besser ankommen, gerade im heute so wichtigen Social-Media-Bereich oder auf youtube. Damit, dass der neue Barbie-Film weit mehr Clicks schafft als „Cats“ und „Rudolf“ zusammen, hat auch er sich abgefunden.

Geburtstagskonzert am Sonntag in Perchtoldsdorf

Am 3. September wird Rory Six 40 Jahre alt. Aus diesem Anlass veranstaltet er von 19 bis 21.30 Uhr ein Konzert auf Burg Perchtoldsdorf unter dem Titel „Melodienreise – Die schönsten Lieder aus den Musicals von Rory Six“. Unterstützt wird er von zahlreichen namhaften Musicaldarstellerinnen und Darstellern aus der Wiener Musicalszene wie Andreas Bieber, André Bauer, Katja Berg oder Linda Hold. Er hat dabei „bewusst die Leute für die Songs ausgesucht und nicht darauf geschaut, wie bekannt die Künstler sind“. Auf dem Programm stehen Lieder aus den Musicals „Wenn Rosenblätter fallen“, „Ein wenig Farbe“, „Luna“, „Die Mädchen von Oostende“ oder „Weihnachtsengel küsst man nicht“. Auch eine Live-Band mit acht Musikern wird vor Ort sein. „Es wird sehr bunt, von lustig bis traurig“, verrät Six. Wer die Veranstaltung live erleben möchte, kann sich noch schnell unter wien-ticket.at seine Eintrittskarte sichern.

Weiter geht es dann am 19. September mit einer Lesung seines neuen Stücks im Vindobona in Wien und anderen geplanten oder gar schon in der Zielgerade befindlichen Projekten. Und vielleicht wird Rory Six auch einmal im Theater 82er Haus in Gablitz zu sehen und zu hören sein. Kontakte mit Intendanten Markus Richter gab es jedenfalls bereits.