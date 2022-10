Derzeit studiert er an der Wirtschaftsuniversität Internationale Betriebswirtschaftslehre im dritten Semester, spezialisiert hat er sich auf Data Science, Unternehmensführung und Controlling. Künftig will er in der Unternehmensberatung tätig sein. In seiner Freizeit betreibt Dumfarth, der mittlerweile in Wien wohnt, viel Sport. „Vor allem Skifahren, Golf und Tennis“, erzählt er.

