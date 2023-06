Pressbaumer Post-Filiale wird geschlossen

Eine Information auf der Webseite der Stadtgemeinde sorgte für Aufregung in den Sozialen Medien. Konkret ging es darin um die geplante Schließung der Post-Filiale in Pressbaum. Stattdessen will man ein Postpartnermodell umsetzen und sucht dafür einen Gewerbebetrieb als Partner. „Das ist unfassbar für eine Stadt wie Pressbaum“, meinte eine Facebook-Nutzerin. Andere zeigten sich besorgt, dass kein Postpartner gefunden wird, „weil viele Geschäfte leerstehen“.

Seitens der Post AG informiert Pressesprecher Michael Homola über die Maßnahmen in Pressbaum: „Nur wenn eine Filiale mindestens zwei Jahre rote Zahlen aufweist und einen negativen Ausblick hat, können wir diese laut Postmarktgesetz bei der Regulierungsbehörde einmelden. Diese hat dann drei Monate Zeit, um die Einmeldung zu überprüfen und zu widersprechen oder zu bestätigen.“

Homola bestätigt, dass die Pressbaumer Filiale aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation Mitte Mai bei der Behörde zur Überprüfung eingereicht wurde. Diese habe nun bis Mitte August für die Überprüfung Zeit. „Erst dann können wir über etwaige weitere Schritte sprechen“, sagt Homola.

Man wolle aber weiterhin als Post in der Region vertreten sein. Postpartner würden eine moderne und zeitgemäße Lösung bieten und man sei in Pressbaum auch schon in entsprechenden Gesprächen. „Und es soll auch einen nahtlosen Übergang von der Postfiliale zum Postpartner geben“, fügt der Presseprecher hinzu. Postpartner seien ein etabliertes Modell und Betreiber würden zusätzlichen Umsatz und Frequenz haben. Außerdem würde es in der Regel längere Öffnungszeiten - oftmals auch samstags geben.

Die Mitarbeitenden in Pressbaum sollen jedenfalls im Unternehmen bleiben. Laut Homola waren eine Vollzeitkraft sowie eine Mitarbeiterin mit 20 Wochenstunden beschäftigt.

Mit der geplanten Schließung der Post-Filiale geht auch eine Ära zu Ende. Denn in Pressbaum wurde mit 1. April 1860 am Bahnhof eine Post-Expedition mit Fahrpost errichet, diese wurde dann mit 27. Juni 1871 als Postamt in den Ort verlegt, weiß Homola.