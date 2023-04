Purkersdorf: Zufahrtssystem für Pendler geplant

Parkplätze in Purkersdorf sind Mangelware. Einzig die Park&Ride-Anlage bei der Kellerwiese in der Nähe des Bahnhofs Purkersdorf Zentrum bieten Parkplätze für Pendlerinnen und Pendler und all jene, die mehrere Stunden in Purkersdorf verbringen möchten. Um nun Pendlerinnen und Pendlern den Vortritt zu lassen, überlegen die ÖBB die Installation eines Zufahrtssystems. „Wir planen gemeinsam mit unseren Vertragspartnern, dem Land NÖ und der Stadtgemeinde die Installation eines Zufahrtssystems zur P&R-Anlage beim Bahnhof Purkersdorf Zentrum. Es handelt sich dabei um eine schrankenlose Lösung“, erklärt ÖBB-Sprecher Christopher Seif.

Sechs Tage kostenlos parken

Überprüft wird das gültige Zugticket schließlich beim Ein- beziehungsweise Ausfahren des Parkplatzes. „Das System erfasst das KFZ-Kennzeichen bei der Einfahrt und verknüpft es bei der Ausfahrt mit dem gültigen Öffi-Ticket, das an der Säule eingescannt werden muss. Mit gültigem Fahrschein ist die tägliche Nutzung (morgens einfahren, abends ausfahren) und die Nutzung für Wochenpendlerinnen und Wochenpendler derzeit kostenfrei“, erklärt Seif. Stellen Fahrgäste ihr Auto länger ab, wird ab dem sechsten Tag der ununterbrochenen Nutzung eine Gebühr von 3 Euro pro Tag eingehoben.

Kann man jedoch keinen Fahrschein vorweisen, wird das parken künftig teuer. „Ohne gültigen Fahrschein werden Kosten in Höhe von 50 Euro pro angefangenem Tag direkt an der Ausfahrtssäule fällig (maximal drei Tagestarife bzw. 150 Euro)“, so der ÖBB-Sprecher.

Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler zeigt sich von der geplanten Maßnahme der ÖBB nur zum Teil begeistert. „Wir verstehen den Punkt grundsätzlich, dass der Parkplatz hauptsächlich von Pendlerinnen und Pendlern genutzt werden soll. Wir benötigen allerdings ein paar Parkplätze, auf denen auch Nicht-Pendelnde mehrere Stunden parken können“, meint der Stadtchef.

Generell sei die Situation für Autofahrerinnen und Autofahrer in Purkersdorf keine einfache. Der Bereich rund ums Zentrum sowie die Straßen bis zur Wiener Stadtgrenzen sind Kurzparkzonen, die Park&Ride-Anlage bei der Kellerwiese bietet die einzige Möglichkeit, im Zentrum längere Zeit zu parken. Deswegen führt die Stadtgemeinde aktuell Gespräche mit den ÖBB. „Wir sind jetzt noch intensiver in Verhandlungen mit den ÖBB, damit wir für einige Parkplätze vielleicht eine Doppelnutzung erwirken, damit man auch ohne ÖBB-Ticket ein paar Stunden parken kann“, erklärt Steinbichler.

Wann es in Purkersdorf wirklich soweit sein wird, steht noch nicht fest. Aktuell werden die Machbarkeit und die Voraussetzungen geprüft. Erst danach kann ein genauer Zeitplan erstellt werden.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.