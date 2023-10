Pressbaum: Vielfältiges Angebot beim Tag der Vereine

Vollbild

Jan Sluga, Deniel Skopek, Beate Breitner, Matteo Heimberger und Tobias Biester waren stellvertretend für die FF Pressbaum vor Ort. Anna Bock, mit Sohn Lukas, bewarb ihren Verein " Franz Barz, Obmann KOBV (Behindertenverband für Wien, NÖ und Bgld) mit Kassier Roland Erhart. Organisator Klaus Jenschik bewies sportliches Interesse und Mitmachgeist bei der Fit´n´dance Einheit von Mathias Bock. Wirtschaftsbund Obmann Stefan Melzer, Vizebürgermeisterin Jutta Polzer, Organisator Klaus Jenschik, Verschönerungsverein Obmann Kurt Heuböck, Vize-Bürgermeisterin Ingrid Burtscher, Rudolf Mlinar und Andreas Perotti. Verena Brabec-Wolf und Erika Berger vertraten die Bäuerinnen Alexander Zöchner, Clemens Kleinhagauer und Mimi Büchler mit dem gewonnen Geschenkskorb. Viktoria Tomko und Peter Mießkes stellten die Wienerwald Linedancers vor. Vizebürgermeisterin Jutta Polzer, Rudolf Mlinar mit Kurt Heuböck, Obmann Verschönerungsverein und Vize-Bürgermeisterin Ingrid Burtscher. Unter den Gästen befand sich auch Vroni Breitner. Die 400 Lose waren in kürzesterZeit ausverkauft. Als Hauptpreis gab eine Sitzbank, gestiftet vom Verschönerungsverein, zu gewinnen. Anita Neusser mit Roland Kerschbaum, alias DJ Thunderhunt. Bei Michaela Roschintsky und Efli Breier gab es Infos zur Duckhüttler Faschingsgilde. Wirtschaftsbund Obmann Stefan Melzer mit Organisator Klaus Jenschik und Andreas Perotti. Jan Sluga, Deniel Skopek und Beate Breitner. Hobbyschnitzer und Wahlburgenländer Klaus Limpl fertigte in der Vergangenheit einige Masken für die Duckhüttler Perchten an. Alt-Obmann Johann Hügel mit Stemmerin Katrin Storka bei der Clubmeisterschaft im Bankdrücken im Stadtsaal. Beim "Bankdrücken für alle" erreichte Daniela Strombach den dritten Platz bei den Damen und Peter Straka den zweiten Platz bei den Herren. Günther Büchler mit Konstanze und Susanne Tauschl warten auf den Bewerb im Bankdrücken. Für die Evangelische Pfarrgemeinde im Wienerwald war Irene Wallner-Hofhansl vor Ort. Der KSV Pressbaum trug am Tag der Vereine die Klubmeisterschaft im Bankdrücken aus. Anna und Mathias Bock mit Bianca Dusvald vom Verein "Bock bewegt". Besucher konnten die Fit´n´Dance Stunde gleich vor Ort ausprobieren. Profitänzer Mathias Bock zeigte wie es geht. Die Freunde am Tanzen ist den Besuchern anzusehen. Nach dem Ende der Veranstaltung nutzten die anwesenden Vereinsmitglieder die Zeit zum Zusammensitzen. Herbert Gänsdorfer und Christian Umshaus besuchten Richard Breier (Mitte) am Stand der Duckhüttler Perchten. Astrid Wigger und Birgit Gerhold Hmidi vertraten den Bio&Regio Markt.

