Brunner: 57 Stimmen aus der Pressbaumer Heimat

Alexander Van der Bellen wurde vergangenen Sonntag mit absoluter Mehrheit zum Bundespräsidenten gewählt. Neben ihm sind außerdem noch sechs weitere Kandidaten zur Wahl gestanden, darunter der Pressbaumer Michael Brunner.

Man würde meinen, dass Brunner in seiner Heimatgemeinde besser abschneiden würde, dem war aber nicht so. 57 Pressbaumerinnen und Pressbaumer entschieden sich für Brunner, damit bildet er mit 1,77 Prozent (57 Stimmen) das Schlusslicht. Lediglich eine Stimme mehr bekam Heinrich Staudinger von den Pressbaumerinnen und Pressbaumern und landete damit mit exakt 1,8 Prozent einen Platz vor Brunner.

Schlusslicht in Gablitz, Mauerbach und Tullnerbach

Auch in den umliegenden Gemeinden der Region Purkersdorf konnte Brunner nicht überzeugen. In Gablitz, Mauerbach und Tullnerbach schaffte er es nur auf den siebten und letzten Platz. Immerhin in Purkersdorf und Wolfsgraben konnte Brunner Heinrich Staudinger hinter sich lassen.

Der Pressbaumer hätte sich natürlich mehr erwartet, dennoch habe seine Partei ihre Botschaft und das Volk bringen können. MFG stehe für einen Systemwechsel und das habe man in der Öffentlichkeit darstellen können. Dass es nicht bei jeder Wahl gut laufen könne, liege in der Natur der Sache. Aber MFG werde weitermachen. „Wir sind gekommen, um zu bleiben“, sagte Brunner direkt nach Wahlschluss in der Wahlzentrale im Palais Niederösterreich.

