„Eingespielte Strukturen sind gut“: Purkersdorfer über die BP-Wahl

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am 9. Oktober wird ein neuer Bundespräsident gewählt. Neben Amtsinhaber Alexander Van der Bellen gibt es mit Walter Rosenkranz nur einen Kandidaten einer Parlamentspartei. SPÖ und ÖVP stellen keinen eigenen Kandidaten.

Antreten werden mit Gerald Grosz, Heinrich Staudinger und Tassilo Wallentin einige parteilose Kandidaten, ebenfalls wählen kann man Michael Brunner von MFG und Dominik Wlazny (alias Marco Pogo) von der Bierpartei.

„Bis auf Rosenkranz sind das Privatleute, die sich inszenieren und ihre Eitelkeiten befriedigen wollen.“ Komponist Erwin Kiennast zu den Kontrahenten von Amtsinhaber Van der Bellen

Keiner der zur Wahl stehenden Kandidaten kommt momentan für Wüstenläufer und Schauspieler Helmut Tschellnig in Frage: „Momentan ist es sehr schwierig für mich. Der derzeitige Bundespräsident ist für mich nicht wählbar – obwohl ich eigentlich als Aubesetzer und Zwentendorf-Gegner aus der Ecke komme.“

Ein bisschen Hoffnung hat er allerdings noch, dass Van der Bellen vielleicht „noch etwas sagt, mit dem ich leben kann“. Dass ÖVP und SPÖ keinen eigenen Kandidaten stellen, ist für Tschellnig nicht schlimm: „Bei dem, was die in den letzten Jahren aufgeführt haben, brauchen sie eh keinen.“

Auch Komponist Erwin Kiennast hält es für nicht schlecht, dass die Großparteien keinen eigenen Kandidaten stellen: „Das würde nur viel Geld kosten und vermutlich ohnehin nix bringen.“ Er weiß allerdings schon, dass er Alexander Van der Bellen unterstützen wird. „Er hat in schwierigen Zeiten einen sehr guten Job gemacht“, ist der Gablitzer überzeugt.

Die anderen Kandidaten würden nur populistische Ziele verfolgen, aber weder Programm noch Vision bieten. „Bis auf Rosenkranz sind das Privatleute, die sich inszenieren und ihre Eitelkeiten befriedigen wollen, aber keine Ahnung haben, welche Anforderungen es für den Job braucht“, meint Kiennast.

Kdolsky kritisiert, dass sich keine Frau aufgestellt hat

Ähnlicher Meinung ist auch ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky. „Ich denke, dass eingespielte Strukturen gut sind“, so Kdolsky. Dass ÖVP und SPÖ keinen Kandidaten gestellt haben zeigt für sie ein Vertrauen der Parteien in Van der Bellen.

Für die Ärztin ist Alter jedenfalls kein Ausscheidungskriterium. „Ich schaue mir nie an, wie jemand ausschaut, oder was er privat macht, oder wie alt er ist, sondern ich schau mir an was er in seiner Funktion macht“, so Kdolsky.

Was die ehemalige Ministerin kritisiert ist, dass sich keine Frau der Wahl stellt bzw. aufgestellt wurde. Sie glaubt, dass es viele Frauen gäbe, die das Amt ausführen könnten. „Aber vielleicht ist die Zeit noch nicht reif. Ich würde mich freuen, wenn nach der nächsten Amtsperiode mehrere Frauen aktiv werden“, merkt Kdolsky an.

An eine Stichwahl glaubt übrigens der ehemalige Purkersdorfer Bürgermeister und Innenminister Karl Schlögl. Seiner Meinung nach wird es wahrscheinlich zu einem Zweikampf zwischen Van der Bellen und Rosenkranz kommen.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.