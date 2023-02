Gablitzerin Lukeneder ist ausgezeichnet

Für ihre Forschung an fossilen Tintenfischen zur Zeit der Karnischen Krise in der späten Triaszeit Niederösterreichs (Raum Lunz am See und Gaming) vor 233 Millionen Jahren wurde die Gablitzer Forscherin Petra Lukeneder mit dem Preis für Paläobiologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet.

Für ihre Forschungen erhielt Petra Lukeneder den Preis für Paläobiologie. Foto: Foto Lukeneder

Dabei konnte sie weltweit erstmals fossilen Kopfknorpel von Tintenfischen beschreiben. Mittels Micro-Computertomographie (Micro-CT) konnten diese Fossilien untersucht werden und lieferten wichtige Erkenntnisse über die Mikrostruktur der marinen, karbonisierten Fossilien.

„Es ist nicht hoch genug einzuschätzen, wie meine Frau diese wissenschaftlichen Spitzenleistungen neben der Erziehung unseren beiden kleinen Kindern erbringt“, so der stolze Ehemann Alexander Lukeneder. Das Gablitzer Ehepaar Petra und Alexander Lukeneder ist somit das erste Ehepaar, bei dem beide diesen Preis verliehen bekamen.

