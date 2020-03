Zum 21. Mal findet das Akkordeonfestival statt, und erstmals gibt es eine Veranstaltung außerhalb von Wien. In der Bühne wird am Freitag, 6. März gleich ein Doppelkonzert mit Luciano Biondini und Klaus Falschlunger sowie Mayer, Tunkowitsch, Havlicek feat. Tini Kainrath geboten. Im ersten Teil werden von den beiden Musikern Brücken geschlagen zwischen indischer Musik, Jazz, Pop und Folk – bis in die italienische Folklore hinein. Im zweiten Teil tasten sich die Künstler an verschiedene Musikstile heran – ohne den österreichischen Kern im Zentrum ihrer Musik zu verlieren.

„Wir haben uns gedacht, wir probieren einmal ein Konzert außerhalb und Purkersdorf ist ja gut erreichbar. Bühne-Chef Karl Takats und ich sind uns schnell einig geworden“, erzählt Organisator Friedl Preisl, der sich auf einen lässigen Abend freut. „Ich denke, die Facetten passen gut, und Tini Kainrath kennen viele Leute. Wir bringen Weltmusik nach Purkersdorf“, meint Preisl.

Gestartet ist er mit dem Festival im Jahr 1999. „Damals hatte das Akkordeon als volkstümliches Instrument einen eher schlechten Ruf“, so Preisl. Als er den bekannten österreichischen Akkordeonspieler Otto Lechner bei einem Konzert gehört hatte, hat er sich gedacht, „das ist ein Weltstar und keiner weiß es“. Also begann er das Festival zu organisieren und löste damit einen Boom aus. „Besonders wichtig ist mir ein Öffnen der Grenzen über alle Musikrichtungen hinweg, sowie ein Mix aus bekannten und unbekannten Spielstätten“, betont Preisl.