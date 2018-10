Ein weiterer Betrieb bereichert das Geschäftsleben im Bereich des Purkersdorfer Hauptplatzes. Klaus Wallisch hat das Geschäftslokal schon vor einiger Zeit geräumt, nun gibt es einen Nachmieter.

„Friseur AT“ lauter der neue Name des Geschäfts. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Internetdomain. „AT“ bezieht sich auf die Söhne der neuen Inhaber Melanie Haslinger und Želko Ciric, Angelo und Theodor. Für die beiden ist es das erste eigene Geschäft. Das Kundenklientel umfasst Damen und Herren. Für die Herren gibt es zudem etwas ganz Besonderes: einen Barber Shop, oder Barbier. Dort wird der Bart gestutzt und gepflegt. „Ganz nach der alten Schule mit heißen Kompressen und allem was dazu gehört“, so Melanie Haslinger.