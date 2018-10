Am 15. Februar fand sich eine Rekordmenschenmenge im Stadtsaal zusammen. „So viel Andrang habe ich bei einer Auftaktveranstaltung noch nie gesehen“, sagte damals Regionalberater Daniel Brüll, der schon mehrere Events dieser Art geleitet hatte. Das Projekt Stadterneuerung war somit gestartet. Danach setzen sich die einzelnen Arbeitskreise zusammen. Nach monatelanger Arbeit wurden nun die ersten Ergebnisse präsentiert. Insgesamt liegen zwölf Workshops, drei Abstimmungsgespräche mit der Politik und eine enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde hinter den Beteiligten.

Nun liegt ein Konzept vor. Es waren viele Menschen daran beteiligt. „Pressbaum hat hier eine Vorbildwirkung, denn nicht in allen Gemeinden zeigten so viele Menschen Anteilnahme“, freut sich Daniel Brüll über die Entwicklung. Nun geht es darum, sich mit den einzelnen Ideen und Projekten die nächsten Jahre zu beschäftigen. In der näheren Zukunft liegt auf jeden Fall die „Blitz-Blank-Wanderung“.

Die ist am 21. Oktober. Dabei handelt es sich um eine Art Flurreinigung, wie sie immer im Frühjahr stattfindet. Mehrere Gruppen gehen aus verschiedenen Orten in Pressbaum weg. Anmeldung unter 02233/52232-95 oder gemeinde@pressbaum.gv.at.