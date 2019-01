Klimabündnis ist das größte kommunale Klimaschutzprojekt in Österreich. Pressbaum ist seit 20 Jahren mit dabei. Dieses Jahr soll das auch groß gefeiert werden.

Dominik Schreiber ist maßgeblich verantwortlich für den Erfolg vom Klimabündnis in der Stadt. „Es war damals eine dynamische Zeit“, erinnert sich Schreiber. Als das Klimabündnis ins Leben gerufen wurde, ermutigte das Land Niederösterreich sehr viele Gemeinden, dem Klimabündnis beizutreten.

„Wichtig ist, das etwas weiter geht und die Bevölkerung das auch sieht und nicht nur einzelne Organisationen im Vordergrund stehen.“ Dominik Schreiber

Arbeit gab es genug. „Dinge wie erneuerbare Energien waren in der Bevölkerung noch ziemlich unbekannt“, erzählt Schreiber. Damals wurde auch die Pellets-Einkaufsgemeinschaft gegründet, die bis heute noch besteht. Diese erneuerbaren Energien galt es nun in der Bevölkerung bekannter zu machen. Also wurden ab 2001 jährlich Events abgehalten, um einzelne Beispiele zum Energiesparen vorzustellen. Auch die Förderungen, die es für Solarmodelle gibt, sollten in der Bevölkerung bekannter gemacht werden.

Unter anderem wurden Häuser in der Region besichtigt, die bereits mit einem bestimmten Modell ausgestattet waren. „Das Beste war, dass die Besitzer einfach ehrlich über ihre Erfahrungen erzählen konnten und nichts verkaufen wollten“, erinnert sich Schreiber. So wurden Biomasseanlagen, Niedrigenergiehäuser oder LEDs, heute sehr bekannte Dinge, unter die Pressbaumer Bevölkerung gebracht. Veranstaltungen wie das Klimafest sollten zudem das Klima-Thema auf amüsante Weise aufbereiten.

Umweltthemen amüsanter gestalten

„Es sollte nicht immer nur um Zahlen und Fakten gehen“, sagt Schreiber über das Klimafest. Das Klimabündnis war es auch, das E-Mobilität in der Bevölkerung bekannter gemacht hat. „Für die große Masse war das damals noch ein neues Thema“, so Schreiber. Natürlich gibt es auch Verbindungen zu anderen Organisationen und Projekten. So gibt es eine Kooperation mit dem Programm e5, das Gemeinden zu einer höchstmöglichen Energieeffizienz führen möchte. Auch mit dem nun seit einem Jahr laufenden Stadterneuerungsprojekt gibt es Verbindungen, wie etwa bei der Beteiligung am Tag der Artenvielfalt des Biosphärenpark. „Wichtig ist, dass etwas weiter geht und die Bevölkerung das auch sieht und nicht nur einzelne Organisationen im Vordergrund stehen“, so Schreiber. Seitens der Politik sind die Stadträte Fritz Brandstetter und Michael Sigmund stark in das Klimabündnis involviert. „Das Wichtigste ist für uns, die Bürger zu informieren“, sagt Brandstetter. Die Kooperation zwischen Politik und Klimabündnis funktioniert seit den letzten Jahren sehr gut. „Die Gemeinde hat hier auch eine gewisse Vorbildfunktion. Besonders die Gemeinden im Wiener Umland hinken da um einiges nach“, so Brandstetter.