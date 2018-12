„Das kann sich nur um einen Scherz handeln“, waren die ersten Reaktionen der Purkersdorfer NÖN-Redaktion, als sie ein anonymes Schreiben (siehe Faksimile) erhielt. Stadtrat Wolfgang Kalchhauser wird darin vorgeworfen, einen Schimpansen nicht artgerecht in einem Keller zu halten. „Das ist eine Ente“, betont Bezirkshauptmann Josef Kronister auf Nachfrage der NÖN.

Das Lachen ist Stadtrat Wolfgang Kalchhauser aber schon lange vergangen. „Seit einigen Monaten werde ich immer wieder Opfer solcher Aktionen“, erzählt er. Einmal wurde der Öleinfüllstutzen von seinem Motorrad entfernt, ein anderes Mal das Rad zum Blockieren gebracht und ein weiteres Mal die Eingangstür mit Superkleber verklebt. Der Brief an die Redaktion sowie an die Bezirkshauptmannschaft öffnet nun ein weiteres Kapitel.

„Am Donnerstag habe ich einen Anruf eines Wieners bekommen. Der hat gemeint, dass er einen Brief von mir erhalten habe, worin ich ihn darum bitten würde, mir bei der Finanzierung einer Schimpansen-Show zu helfen“, erklärt Kalchhauser, der sich sofort den Brief besorgte.

Einen Tag später standen dann auch gleich zwei Kriminalbeamte beim Pressbaumer Stadtrat an der Tür, die alles genau durchsuchten und nichts fanden. Das bestätigt auch Bezirkshauptmann Josef Kronister: „Wir haben uns das genau angeschaut und nichts gefunden. Herr Kalchhauser zeigte sich sehr kooperativ.“

Offensichtlich werde er schon länger mit diesen merkwürdigen Schreiben belästigt. „Das ist strafbar und man muss nun erforschen, wer hinter diesen Aktionen steckt“, sieht auch Kronister den Bogen schon weit überspannt. Noch dazu ärgert sich der Bezirkshauptmann, dass das alles Geld kostet. „Der Behördenweg ist in Gang gesetzt worden. Die Beamten hätten sicherlich auch Gescheiteres zu tun. Die Kosten trägt der Steuerzahler“, erklärt Kronister.

Bisher sah Kalchhauser von einer Anzeige ab, doch seit dem „Affentheater“ ist dies nun anders: „Das ist wirklich nicht mehr lustig“, sagt er. Kalchhauser übergab eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft St. Pölten. „Diese Aktionen sind ein Angriff auf Leib und Leben und sie dienen dazu, mich und meine Liste ,WIR’ lächerlich zu machen“, so Kalchhauser.

Konkrete Hinweise zu den „Spaßvögeln“ fehlen bisher. „Die Ermittlungen laufen. Ob das jemand aus dem Umfeld des Stadtrats sein kann, ist schwer zu sagen“, erklärt Kronister.