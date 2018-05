„Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen“, so heißt es in einem Sprichwort. Genug zu erzählen hat nun auch eine Reisegruppe aus Belgien, denn der Urlaub in Österreich wird ihnen wohl länger in Erinnerung bleiben – nicht nur wegen der schönen Landschaft, sondern auch wegen einer spektakulären Suchaktion in Pressbaum.

Einer der Mitreisenden verließ nämlich in der Nacht auf Montag – ohne Schuhe und nur mit dem Pyjama bekleidet – sein Hotelzimmer in Pressbaum und begab sich auf „Wanderschaft“.

Plötzlich war das Bett neben Gattin leer

Die Ehefrau, die neben ihm im Bett geschlafen hatte, bemerkte gar nicht, dass ihr demenzkranker Mann verschwunden war. Als sie schließlich mitten in der Nacht entdeckte, dass das Bett neben ihr leer war, alarmierte sie die Einsatzkräfte, die eine Suchaktion einleiteten.

Zunächst war diese Fahndung nicht von großem Erfolg gekrönt. Erst der Hinweis einer Bewohnerin des Altlengbacher Ortsteils Hochstraß führte die Einsatzkräfte auf die richtige Fährte bei der Suche nach dem Belgier. Die Dame gab an, dass sie gesehen hatte, wie ein Mann im Pyjama vorbeigegangen war. Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr früh konnte der Mann dann mehrere Kilometer vom Pressbaumer Hotel entfernt unversehrt aufgefunden werden. Die Beamten der Polizei Altlengbach brachten den Belgier zurück, wo er mit der örtlichen Exekutive zur Reisegruppe zurückkehren konnte. Die Erleichterung war entsprechend groß.