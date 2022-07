Bäckerei Simhofer eröffnete neue Filiale

Werbung

Seit mittlerweile drei Wochen befindet sich in der Hauptstraße 121a neben dem neuen Polizeiposten eine weitere Filiale der Bäckerei Simhofer. Der Standort ist eine Ergänzung zur bereits bestehenden Pressbaumer Filiale in der Hauptstraße 53. „Der alte Standort bleibt erhalten, weil wir dort auch eine super Kundenfrequenz haben“, erklärt Markus Nowotny, Verkaufsleiter Simhofer. Demnächst soll es hier einen Umbau geben. Wann genau, steht noch nicht fest.

Die ersten Wochen sind sehr gut angelaufen, wie Nowotny schildert. „Es hat von Anfang an sehr gut funktioniert. Viele Leute sind zu Beginn gekommen, weil sie neugierig waren, aber das ist normal. Die Frühstücke am Wochenende werden bereits super angenommen, da spielt uns aber natürlich auch die Lage mit vielen Wohnbauten rund herum in die Hände.“

Geboten wird den Kunden am neuen Standort eigentlich das Selbe, wie in allen anderen Filialen. „Wir haben eine große Filiale mit Sitzplätzen drinnen und einem Gastgarten draußen, der bereits sehr gut frequentiert ist“, erzählt Nowotny und ergänzt: „Grundsätzlich achten wir darauf, dass all unserer Filialen gleich aussehen, um einen Wiedererkennungswert zu schaffen.“ Außerdem werden in der Hauptstraße 121a saisonale Artikel, wie etwa Honig, angeboten.

Anfrage von

Eigentümer

Ergeben hat sich der Standort aufgrund der Anfrage des Eigentümers. „Wir haben die Anfrage bekommen, ob wir an dem Standort eine Filiale eröffnen möchten. Es ist eine super Lage und ein schönes neues Gebäude, deshalb haben wir uns gedacht, dass das gut passen würde“, erzählt der Verkaufsleiter.

Während der Corona-Pandemie gab es bei der Bäckerei Simhofer zahlreiche Anfragen hinsichtlich neuer Standorte, allerdings betont Nowotny, dass aktuell keine neuen Standorte geplant sind.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.