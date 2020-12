Seit dem Verkauf des Seminarhotels Bartberg sorgen Ausbaupläne der neuen Eigentümer für Unsicherheit und Ängste bei den Anrainern. Nach zwei Bürgerstammtischen und einer Unterschriftenaktion wurde am 25. September 2019 einstimmig eine Verordnung zur Erlassung der Bausperre beschlossen. Laut dem niederösterreichischen Raumordnungsgesetz muss entweder der Zweck der Erlassung oder die Änderung des Bebauungsplans angeführt werden.

Im Fall Bartberg lautet der Zweck: Die angeführte Zielsetzung soll durch eine entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes in dem von der Bausperre betroffenen Bereich erreicht werden (zum Beispiel Umwidmung von „Bauland-Sondergebiet-Fremdenverkehr“ in „Bauland-Wohngebiet“). Bis dahin sind im Geltungsbereich der Bausperre nur solche Fremdenverkehrseinrichtungen oder Fremdenverkehrsbetriebe zulässig, die in das Ortsbild einer Wohnsiedlung eingeordnet werden können und keine das örtlich zumutbare Ausmaß übersteigende Lärm- oder Geruchsbelästigung sowie sonstige schädliche Einwirkung auf die Umgebung verursachen.

Entgegen seiner Aussage im Oktober bestätigt Bürgermeister Schmidl-Haberleitner: „Die Bausperre am Bartberg betrifft das Bauland Sondergebiet, welches seit vielen Jahrzehnten mit dem Hotel Bartberg bebaut ist und ein in unmittelbarer Nähe befindliches Grundstück der Österreichischen Bundesforste.“

Laut Schmidl-Haberleitner wurde in mehreren Gesprächen zwischen Gemeinde und Hotelbesitzern sowie unter Einbindung einer Sachverständigen des Landes abgeklärt, welche Nutzung bei einer Umwidmung des Bauland Sondergebietes in Bauland Wohngebiet möglich wäre und was rechtlich nicht möglich ist.

„Von den Hoteleigentümern wurde mitgeteilt, dass nach Kenntnis der rechtlichen Möglichkeiten, von ihrer Seite, eine Umwidmung in Bauland Wohngebiet derzeit nicht angedacht sei“, erklärt Schmidl-Haberleitner

Seit einem Monat ist Christina Ecker, Clubsprecherin der Grünen Pressbaum, im Verhandlungsteam dabei. Schließlich ist folgender Punkt im Koalitionsvertrag zwischen ÖVP und Grüne Pressbaum vereinbart worden: „Beim Haus Bartberg soll gemeinsam mit allen Betroffenen eine ortsverträgliche und gesetzeskonforme Lösung gefunden werden.“

Dazu verspricht Ecker: „Wir werden im nächsten Schritt ein Gesprächsforum zwischen Anrainern und den neuen Besitzern zur Verfügung stellen, um die Wünsche und Ängste der beiden Parteien auszuloten. Im Hintergrund arbeiten wir an der Evaluierung verschiedener Lösungen. Hier muss die praktische Machbarkeit in Einklang mit dem NÖ Raumordnungsgesetz geprüft werden.“

Die covidbedingten Einschränkungen machen gemeinsame Treffen zur Zeit unmöglich. Aber die Zeit läuft.