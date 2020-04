Viele der Betreuungsbedürftigen befürchten, dass ihre Betreuerinnen aufgrund der Coronavirus-Krise abreisen und nicht mehr zurückkommen. Doch die meisten verlassen ihre Schützlinge nicht. Wie auch die 52-jährige Eva Palcinska. Sie ist verheiratet und hat Familie in der Slowakei, die auf ihre Rückkehr wartet. Dennoch hat sie sich entschieden in Pressbaum zu bleiben.

„Es ist für mich selbstverständlich, dass ich mich weiterhin um Frau Erni kümmere, auch wenn die Situation nicht einfach ist. Ich vermisse meine Familie, aber ich werde meine Klientin und ihre Angehörigen nicht alleine zurücklassen“, erklärt Palcinska. „Eva hilft mir täglich beim Kochen, Putzen, Einkaufen und bei der Körperpflege. Meine Familie und ich sind sehr glücklich darüber, dass Eva bei mir ist. Sie hat letztes Jahr sogar meinen 92. Geburtstag mit mir gefeiert“, freut sich Hoyer.

„Bei uns haben sich alle Betreuerinnen freiwillig dazu bereiterklärt, ihren Turnus zu verlängern und bei den betreuten Familien in Österreich zu bleiben. Bei BestCare 24 sind diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen in laufendem Kontakt mit den Personenbetreuerinnen – sie informieren die Betreuerinnen in ihrer Muttersprache über neueste Ereignisse und unterstützen sie auch psychologisch, um ihnen ein Stück weit die Unsicherheit zu nehmen“, betont Kerstin Marchner, Leiterin des BestCare 24-Netzes.