Knalleffekt beim geplanten Verkauf des Brosig-Grundstückes: Die Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Alpenland, die lange von der Stadt als Bestbieter gehandhabt wurde, ist nicht mehr der einzige Interessent für die Fläche an der Hauptstraße. „Die Pressemeldungen haben dazu beigetragen, dass sich neue Interessenten gemeldet und ihre Angebote abgegeben haben. Die PKomm wird das alles aufarbeiten und dann dem Gemeinderat präsentieren“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner.

Laut NÖN-Informationen soll es sich zumindest bei einem Bieter um einen renommierten, hochpreisigen internationalen Projektentwickler handeln, der Luxuswohnungen bauen will. Wie viele Wohneinheiten er auf dem Brosig-Grundstück errichten kann, dürfte dabei keine Rolle spielen.

Eines ist aber klar, bei diesem Angebot, würde dem ursprünglichen Gemeinderatsbeschluss noch weitaus weniger Rechnung getragen werden, als beim Wohnbauprojekt der Alpenland: Denn dieser beinhaltet jedenfalls die Errichtung leistbarer Wohnungen für die Bevölkerung sowie etwa Kindergartenplätze am Brosig-Areal. Kolportiert wird, dass das Angebot des neuen Interessenten bei zwei Millionen Euro liegt.

Schmidl-Haberleitner konnte auf NÖN-Anfrage keine weiteren Details nennen. Die Prüfung der Angebote obliege der PKomm-Aufsichtsvorsitzenden – und das ist ÖVP-Vizebürgermeisterin Jutta Polzer. Der Stadtchef betonte aber einmal mehr: „Wenn alle Fakten am Tisch liegen, wird man das in komprimierter Form dem Gemeinderat vorlegen und der wird seine Entscheidung treffen.“ Auch die Frage, wie die Verhandlungen mit der Alpenland weitergehen, wollte der Stadtchef nicht genauer kommentieren: „Die Alpenland hat ihr Angebot gelegt. Die anderen werden jetzt geprüft.“ Ob der Verkauf überhaupt noch heuer stattfinden wird, ist aber ohnehin fraglich. Für die Abwicklung brauche die Stadt drei bis vier Monate, sagt Schmidl-Haberleitner.

Zweiter Anlauf für Volksbefragung?

Im Stadtsaal findet diesen Donnerstag, dem 2. September, um 19 Uhr, die Wiederholung der geplatzten Gemeinderatssitzung statt. Der Verkauf des Brosig-Grundstückes steht aber nicht auf der Tagesordnung. „Die Gemeinde kann keine Volksbefragung durchführen, ob wir das Grundstück verkaufen oder nicht, weil das Grundstück nicht der Gemeinde gehört, sondern der PKomm. Das müssen wir rechtlich abklären. Man kann die Sache nicht nur schwarz weiß sehen“, erklärt Schmidl-Haberleitner.

Wie die NÖN berichtete, wollten die SPÖ und die Bürgerliste WIR! in der vergangenen Gemeinderatssitzung per Dringlichkeitsantrag die Durchführung einer Volksbefragung zum Verkauf des Brosig-Grundstückes zur Abstimmung bringen. Da sich aber alle anwesenden ÖVP- und Grünen-Mitglieder ihrer Stimmen enthielten, schaffte es der Antrag nicht einmal auf die Tagesordnung. Die SPÖ verließ daraufhin die Sitzung.

Auf NÖN-Anfrage, ob man den Antrag wieder einbringen möchte, hielten sich die Stadträte Wolfgang Kalchhauser (WIR!) und Alfred Gruber (SPÖ) am Montag noch bedeckt. Gruber meinte lediglich, dass man nicht locker lassen werde.

Prinz ruft auf, zur Sitzung zu kommen

Die Petitions-Initiatorin Eva-Maria Prinz ruft währenddessen auf Facebook die Pressbaumer auf, an der Gemeinderatssitzung teilzunehmen. „Je mehr Unterstützer kommen, desto mehr Nachdruck erhalten unsere Forderungen“, so Prinz. Sie selbst hofft, bei der Sitzung ihre Beweggründe erläutern zu können. „Ich hoffe, dass der Bürgermeister es zulässt“, so die Pressbaumerin, die mit ihrer Online -Petition schon über 600 Unterschriften gegen den Verkauf gesammelt hat.