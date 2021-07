Reaktion auf den Artikel „Bürger stellen sich gegen Verkauf“, NÖN Woche 27, Seiten 30/31. Es kann nicht viel Grün als Garten-Bereich für die (Kindergarten-)Kinder überbleiben, wenn auf dem Grundstück zwei Kindergartengruppen untergebracht werden sollen. Ohne Neubau mit Zusatzräumen wird man nicht auskommen. Noch weniger Grünfläche bleibt, wenn auf dem Brosig-Grundstück ein Kindergarten und Wohnungen gebaut werden, was wohl eher das Ziel der Gemeinde sein könnte. Was ist mit der seitens der Gemeinde seit Jahren versprochenen 1er-Kindergarten-Erweiterung in Richtung Hansengründe? Als unsere zweite Tochter ca. zwei Jahre alt war, wurde uns versprochen, dass diese Erweiterung in zwei Jahren fertig sein würde. Am Tag der Umsetzungs-Präsentation vor den Kindergarten-Eltern wurde die Kindergartenleitung von der Gemeinde knallhart versetzt und konnte keine Infos geben.

Seitens der Gemeinde gab es keine weiteren Details bzw. keine Entschuldigung dazu. Unsere Tochter ist jetzt bald 8,5 Jahre alt. Es wird gemunkelt, dass 12 (mit Bausperre) oder 34 bis 36 (mit aufgehobener Bausperre) Wohnungen für das Brosig-Grundstück geplant sind. Liebe Frau Vizebürgermeisterin Polzer: Gerade zwischen den vielen Wohnbauten ist ein zentraler grüner Flecken als Begegnungszone und Treffpunkt für Alt & Jung besonders wichtig. Es ist ein wunderbarer Baumbestand vorhanden, Gehwege, ein Brunnen, zentrale Lage, etc. Genau das brauchen die Pressbaumer als dringend notwendigen Lichtblick für ein soziales Miteinander zum Treffen, ohne einem Verein oder Club beitreten zu müssen. Denn Jung & Alt lapidar zum Tipi-Bauen, Spazieren, Kartenspielen oder für einen gemütlichen Kaffeetratsch in den Wald zu schicken, kann nicht die Lösung sein. Will sich zum Beispiel die Jugend treffen, dann muss sie zum Wienerwaldsee fahren oder sich zahlungspflichtig in einem Verein/Club anmelden.

Die Platz-Suche für die Kinder scheint mir in diesem Fall leider vorgeschoben zu sein. „Etwas für Kinder zu tun“ verkauft sich eben besser, als Wohnungen am Schirm zu haben, aber ich denke, die Pressbaumer durchschauen diese Strategie langsam. Eva-Maria Prinz,Pressbaum