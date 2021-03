Ende Februar war ihr 40. Geburtstag. Christine Hell machte vormittags wie immer Dienst als zahnärztliche Assistentin in der Praxis des Wiener Zahnarzts Alfred Partik. Nachmittags feierte die gebürtige Pressbaumerin mit ihrer Mutter, der langjährigen Pressbaumer Vizebürgermeisterin Irene Wallner-Hofhansl, den Beginn ihres neuen Lebensjahrzehnts. Exakt 16 Jahre zuvor, an ihrem 24. Geburtstag, hatte sie ihr Vorstellungsgespräch in der Ordination am Stubenring. Über ein Inserat, das sie in der NÖN gefunden hatte.

„Fand Mitarbeiterinnen über die NÖN“

„Ich hatte gelesen, dass eine Ordination im 1. Bezirk einen Anlernling sucht und wollte das sofort machen“, erinnert sich Hell. Schon in der Mittelschulzeit war sie täglich erst zum Karlsplatz, später in die Hegelgasse gepilgert, die Fahrt mit dem Zug Richtung Innenstadt war ihr also seit ihrem zehnten Lebensjahr bestens vertraut. Heute schätzt sie ihr stabiles Arbeitsumfeld mit sieben Kolleginnen sehr, die längst dienende ist seit 30 Jahren im Team. Und Alfred Partik, der heuer selbst 40-jähriges Ordinationsjubiläum begeht, erinnert sich: „Etwa zehn Jahre lang fand ich alle meine Mitarbeiterinnen über die NÖN, die meisten kamen aus dem westlichen Wienerwald.“

Abwechselungsreiche Tätigkeit

Dann erzählt der Facharzt eine lustige Anekdote dazu: Er war, wie öfters, auf der Suche nach einer Assistentin – und auf dem Weg nach Salzburg. Wollte einen Kurier kaufen, um zu inserieren. Fand auf der Raststation der Autobahn stattdessen eine NÖN. Dachte sich, „das probiere ich“ - und hatte viele Jahre großen Erfolg damit. „Ich habe Zyklen festgestellt“, so der Zahnarzt, „derzeit ist es wieder leichter, Mitarbeiterinnen direkt in Wien zu finden. Mit jenen aus dem Wiener Umland war ich aber immer ausgesprochen zufrieden“, denkt er gerne an die hilfreichen Inserate in der NÖN zurück, von denen er heute nach wie vor profitiert.

Und Christine Hell schwärmt von ihrer erfüllenden Tätigkeit, sie meint: „Jeder Patient hat etwas anderes, jeder Patient ist anders. Ich mag diese Abwechslung sehr.“

Beruhigende Hände

Zudem hat sie beruhigende, eigentlich heilende Hände, wie ihre Mutter bestätigt. Auch die Autorin dieser Zeilen hält lieber ihre Hand, wenn eine Betäubungsspritze nicht zwingend notwendig ist. Hell weiß um diesen Schatz, den sie buchstäblich und immer bei sich hat und lächelt: „Ich war früher schon ein sehr beliebter Babysitter, weil ich alle beruhigte.“

Die älteste Tochter von Irene Wallner-Hofhansl, die im Brotberuf ebenfalls in einer Arztpraxis, als Ordinationshelferin der praktischen Ärztin Karin Barfuß in Pressbaum tätig war, hat eine Schwester und zwei Brüder. Seit 2013 lebt sie mit ihrem Ehemann Christian in Asperhofen, ihr 19-jähriger Sohn Maximilian besucht die HAK in Tulln, der 21-jährige Julius studiert an der Technischen Universität Elektrotechnik. Auch er fährt in guter alter Familientradition regelmäßig mit dem Zug zu seiner Bildungsstätte in die City.