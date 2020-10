Ciara Burns wurde in Innsbruck geboren und kam nach einer kurzen Zeit in Wien mit ihrer Familie nach Pressbaum. Sie besuchte die Volksschule und das Gymnasium im Sacre Coeur und studierte Maschinenbau. Im Masterstudium wechselte sie zur Medizintechnik, führt Belastungstests mit Knochen durch und testet ein neues Implantatsystem. Was nach dem Studium kommt, weiß sie noch nicht. Erstmal schreibt sie ihre Abschlussarbeit und im Frühling 2021 wartet das große Abenteuer Atlantiküberquerung auf sie.

NÖN: Wie sind Sie zum Rudern gekommen?

Ciara Burns: Mit 16 Jahren las ich ein Buch, das mich sehr begeistert hat: „Little Lady One Man Big Ocean: Rowing the Atlantic“. Es geht um den Bericht eines Paares aus Irland, das über den Atlantik gerudert ist. Das Buch hat mich so fasziniert, dass ich es auch heimlich in der Schule, während des Unterrichts, gelesen habe.

Haben Sie danach zu rudern begonnen?

Burns: Nein, ich begann beim Verein „Donau Wien“ Rugby zu spielen. Ich war in der Nationalmannschaft sowohl bei der Jugend und später bei den Erwachsenen. Nach etwa fünf Jahren hatte ich das Gefühl, nicht mehr weiterzukommen.

Nach dem Aus beim Rugby bin ich in ein „sportliches Loch“ gefallen und überlegte, was ich nun tun könnte. Da ist mir das Buch wieder eingefallen, und ich verbrachte eine schlaflose Nacht, in der mein Wunsch, rudernd den Atlantik zu überqueren, wieder da war und noch größer wurde.

Rannoch Adventure Das neu entwickelte Boot „Rannoch RX80 - Roxy“ hat acht Ruderpositionen, acht Schlafplätze und eine Gesamtlänge von 11,8 Metern. Die Konstruktion besteht aus Carbon und Fiberglas.

Was hat ihre Familie dazu gesagt?

Ich ließ mir die Idee noch zwei, drei Wochen durch den Kopf gehen und informierte danach meine Familie. Ich schätze, ganz am Anfang nahmen sie mich nicht ernst. Meine Eltern haben selbst einige unkonventionelle Dinge durchgezogen, und mein Vater ist Kajak gefahren. Sie akzeptierten mein Vorhaben recht bald, rieten mir aber, das Rennen erst einmal vor Ort anzusehen.

So bin ich zum Start des „Talisker Whisky Atlantic Challenge (TWAC)“ nach La Gomera auf den kanarischen Inseln gefahren und war danach umso mehr davon überzeugt, dieses Rennen bestreiten zu wollen. Beim Aufenthalt auf La Gomera habe ich von einem kürzeren Rennen erfahren und nahm im Juli 2019 mit einem Vierer-Boot teil. Es sollte in drei Tagen von Ibiza nach Barcelona gehen. Wetterbedingt wurde die Route allerdings gekürzt.

Wie kamen Sie zur „Roxy Atlantic 2021 Expedition“?

Burns: Der ursprüngliche Plan war, beim TWAC mitzumachen. Allerdings ist die Teilnahme sehr teuer und ohne Sponsor schwer zu machen. Ich lernte einen der großen Bootsbauer, „Rannoch Adventure“, kennen. Gründer Charlie Pitcher hat ein neues Ruderboot für zwölf Personen entwickelt und reist damit um die Welt. Man kann sich für einzelne Expeditionen bewerben. Ich wurde Gott-sei-Dank aus über 100 Bewerbern ausgewählt. Meine Rugby Vergangenheit und das Rennen 2019 haben mich qualifiziert.

Gibt es bei der Überquerung eine Besonderheit?

Ich werde die erste österreichische Frau sein, die den Atlantik rudernd überquert. Wir werden 30 bis 40 Tage dafür brauchen. Sollten wir es in 30 Tagen schaffen, haben wir den Weltrekord gebrochen – das kommt allerdings auf das Wetter an. Und wir nehmen in diesem Fall an keinem Rennen teil, sondern machen eine Einzelfahrt ohne Begleitboot. Wir starten auf den Kanarischen Inseln und legen 5.500 Kilometer bis zu den Karibischen Inseln zurück.

Ich werde die erste österreichische Frau sein, die den Atlantik rudernd überquert.

Was erwartet Sie an Bord?

Wir sind zwölf Personen am Boot, und es gibt acht Ruderplätze und acht Schlafkabinen. Es rudern sechs Personen und die anderen schlafen. Wir wechseln uns in einem Zwei-Stunden-Rhythmus ab. Das ist das Optimum zwischen Regeneration und Anstrengung. Je nach Wind und Wetter können die Ruder-Positionen anders besetzt werden, um das Boot zu stabilisieren. Es kann vorkommen, dass sich das Boot bei starkem Wellengang dreht. Es kentert sozusagen. Dafür haben wir ein spezielles System: unten im Boot sind zwei Tonnen Wasser eingelagert und unsere Kabinen sind ja mit Luft gefüllt. Somit dreht sich das Boot von alleine wieder um. Das ist sicher eine unangenehme Erfahrung. Draußen sieht man es vielleicht kommen, wenn man in den Kabinen ist, wird man überrascht.

Das Boot hat eine Solaranlage, Autopiloten und ein Navigationsgerät. In den Kojen kann man nur sitzen und nicht stehen.

Wie sieht es mit der Verpflegung aus?

Wir haben eine Osmoseanlage, um aus Meerwasser Trinkwasser zu produzieren. Das Essen wird mit Wasser aus mitgeführter, gefriergetrockneter Expeditionsnahrung zubereitet. Das schmeckt eigentlich sehr gut, aber die Konsistenz ist gewöhnungsbedürftig. Wir müssen zwölf Liter trinken und 7.000 Kalorien zu uns nehmen, um die Belastungen zu schaffen und unser Gewicht zu halten.

Wie viel Hygiene ist möglich?

Dusche gibt es keine. Pro Person und Tag haben wir fünf Feuchttücher zur Verfügung. Diese werden mehrfach verwendet. Zuerst für Hände und Gesicht, dann für den Körper und letztendlich am WC, der übrigens nur ein Kübel ist. Privatsphäre gibt es keine.

Was wird für Ihre Sicherheit an Bord getan?

Während des Ruderns sind wir angeleint, denn bei schlechtem Wetter hätten wir kaum eine Chance, wenn einer von uns über Bord geht. Wir haben eine Rettungsinsel dabei, jeder trägt ein personalisiertes Peilgerät, und auch das Boot hat zwei Peilsender. Wir mussten Ausbildungen in „Erster Hilfe“, „Überleben auf See“, „Navigation“ und „Funken“ machen. Mit dem System „AIS“ (Automatic Identification System) können wir Kontakt zu großen Schiffen aufnehmen um zu klären, wie wir einander ausweichen. Die großen Schiffe würden uns ohne das Warnsystem gar nicht sehen.

Bei Sturm werden die wasserdichten Kabinen geschlossen. Zwei Personen müssen Wache halten und auf Schiffe, frei schwimmende Container oder Schwemmholz achten.

Wir haben eine Art Fallschirm, den man vor das Boot ins Wasser werfen kann. Er stabilisiert das Boot und verlangsamt das Abdriften. Wenn niemand mehr rudert, ist man Wind und Wellen ausgeliefert.

Wie gestalten Sie ihr Training, und worauf müssen Sie sich vorbereiten?

Wir werden von einem renommierten neuseeländischen Coach trainiert. Der Trainingsplan wird per Web übermittelt. Momentan trainieren wir eine Stunde pro Tag. Das Pensum wird zum Start hin erhöht, und ich trainiere am Rudergerät zuhause.

70 Prozent der Arbeit machen die Beine. Aber die Hände sind extremen Belastungen ausgesetzt. Ich nehme Hirschtalg mit, um die Hornhaut geschmeidig zu halten, sowie ein Sammelsurium an Handschuhen, um die Druckpunkte auf den Händen zu verschieben. Das Ruder hält man mit den Fingerkuppen, und es lastet viel Druck auf ihnen. Dadurch werden die Finger sehr starr („Legohände“), und wir bekommen eigens angefertigte Schienen mit, in denen die Finger wieder gestreckt werden. Diese sollte man in den Ruhezeiten tragen. Auch das Salzwasser greift die Hände an.

Der jüngste Teilnehmer ist 18 und die älteste 63

Erzählen Sie uns etwas zum Team?

Ich kenne es noch nicht persönlich. Wir hätten bereits gemeinsam trainieren sollen, aber ich konnte coronabedingt nicht hinfliegen. Außer mir sind nur Engländer im Team.

Gründer Charlie Pitcher und Dawn Wood von Rannoch Adventure fahren als Skipper mit.

Wir sind sechs Frauen und sechs Männer. Der jüngste Teilnehmer ist 18 und die älteste 63.

Was nehmen Sie mit aufs Boot?

Nicht viel. Wir dürfen 20 Liter Gepäck mitnehmen. Außer den notwendigen Dingen habe ich eine GoPro, eine Actionkamera, mit.

Was trägt man beim Rudern?

Viele rudern nackt, da die Kleidung reibt. In unserem Team ist das jedem frei überlassen. Ansonsten Sportkleidung und bei Schlechtwetter Ölzeug.

Ihr Team möchte einen Weltrekord versuchen?

Ja, wir wollen den am weitest abgelegenen Synchronschwimm-Weltrekord einstellen. Dazu gibt es bereits eine Anfrage bei Guinness World Records. Unsere Reise kann man übrigens auch live verfolgen. Den Link dazu werde ich auf meiner Facebook Seite „mission.swallow“ posten.