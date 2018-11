Die Faschingszeit stellt in der Stadtgemeinde einen wichtigen und auch gern gesehenen Brauch dar. Immerhin läutet diese eine sehr bunte Saison voller Humor ein. Dazu gehört natürlich das Verkleiden, um so selbst zum Narren zu werden.

Für die Organisation der dazugehörigen Veranstaltungen ist die Duckhüttler Gilde verantwortlich. Diese rief Jutta Polzer 2005 ins Leben. Anlass war ihr Wunsch, die Tradition der Faschingsumzüge wieder aufleben zu lassen. Heute ist die Gilde ein fixer Bestandteil Pressbaums.

Tradition mit Krapfen und Proklamation

Bald läutet der Verein wieder die „Fünfte Jahreszeit“ ein - diesmal zu einem fast närrischen Datum. Das Wecken der Narren findet nämlich am Montag, dem 12. November, um 11.11 Uhr, beim Rathaus der Stadtgemeinde statt, und nicht wie gewohnt am 11.11.

„Heuer halten wir diesen Termin einen Tag später als gewohnt ab. Grund hierfür ist, dass wir am Sonntag, 11. November, dem Landesnarrenwecken in Berndorf beiwohnen“, sagt Jutta Polzer, Gründerin der Duckhüttler Gilde. An der Tradition selbst wird sich allerdings nichts ändern. „Im Rahmen des Narrenweckens erfolgt durch Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner die Übergabe eines symbolischen Schlüssels zum Gemeindeamt und einer Gemeindekassa an die Faschingsnarren. Dies ist ein mittlerweile langjähriger Brauch“, erzählt Richard Breier, Präsident der Gilde. Der Verein verliest dann wieder eine Proklamation und teilt anschließend Krapfen vor dem Rathaus aus.

Die nächsten Veranstaltungen finden erst 2019 statt. Das Poldi-Verbrennen ist für den Februar angesetzt. Die Faschingssitzungen werden am Freitag, dem 1. März und am Samstag, dem

2. März, um jeweils 19.19 Uhr und am Sonntag, dem 3. März, um 15.15 Uhr im Stadtsaal abgehalten. „Heuer verfügen wir sowohl über eine Kinder- als auch über eine Jungengarde. So ist es uns möglich, den Besuchern ein vielfältiges Programm zu bieten“, freut sich Polzer.