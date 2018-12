Sobald die Temperaturen gegen den Nullpunkt streben, läutet der Wecker von Werner Langthaler unbarmherzig um 2 Uhr morgens. Dann ist es nämlich höchste Zeit, nach dem Rechten zu sehen, denn er ist mit seiner Firma Grasl in Pressbaum für geräumte und nahezu rutschfreie Straßen verantwortlich. „Ich gehe spätestens um 22 Uhr schlafen. Bei den meisten Krimis im Fernsehen bekomme ich das Ende eigentlich gar nicht mehr mit“, sagt Langthaler. Der Job des Schneeräumers ist oft ein hartes Los, vor allem, wenn man es so macht wie Langthaler: „Ich will, dass es perfekt ist.“

„Präventiv vorstreuen? Wir warten zu, passen auf, und vertrauen auf winterfeste Mitbürger.“ Posting von Werner Langthaler auf Facebook

Um diese Perfektion zu erreichen, ist eine zuverlässige Wetterprognose die Voraussetzung. „Da schaue ich mir alles an, was es so gibt“, sagt er mit einem stolzen Lächeln. Aber auch ein befreundeter Arzt, der täglich frühmorgens seine Laufrunden dreht, versorgt ihn mit Informationen, ob der Straßenbelag da und dort rutschig ist. „Das ist Mitdenken und Mitarbeiten vom Feinsten“, freut sich Langthaler über jeden Hinweis.

Aber er saugt die Information nicht auf wie ein Schwamm, sondern gibt diese auch über soziale Netzwerke, wie Facebook, weiter. Und das mitunter sehr unterhaltsam.

„Müssen lernen anders zu kommunizieren“

Zum Beispiel Schneeräumung zum Nikolaustag: 3 Uhr, 0,0 Grad Celsius. Guten Morgen! Es herrscht regelmäßiger Wind, Autos die am Abend abgestellt wurden, haben vereiste Windschutzscheiben. Aber es ist vorerst trocken und sicher auf den Straßen. Im Radio höre ich Glatteiswarnungen für OÖ und NÖ und tatsächlich kommen, laut Radar, aus dem Westen Regenwolken, die gegen 5 Uhr um Pressbaum sein sollen. Präventiv vorstreuen? Wir warten zu, passen auf, und vertrauen auf winterfeste Mitbürger.

„Im Zeitalter der Kommunikation ist es nur normal zu informieren, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Das alles in respektvoller Schrift mit hin und wieder etwas Auflockerung durch Spaß“, sieht Langthaler seine Fleißaufgabe.

Und tatsächlich, ruhig, besonnen und geduldig antwortet er auf fast jeden Kommentar. Wenn sich beispielsweise wieder einmal jemand über zu viel Salz auf den Straßen aufregt, versucht er seine Sicht auf die Dinge zu beschreiben. Wenn ein anderer sich über „zu laute Schneeräumung in aller Herrgottsfrüh aufregt“, hat Langthaler auch hier die richtigen Worte: „Ich verdamme die Hassposter auf Facebook gar nicht. Leute schreiben über vieles, das sie gar nicht verstehen und verströmen dabei unglaublich viel Hass.“ Langthaler hat sich ein Rezept zurechtgelegt, wonach er versucht, seine Situation zu erklären und was er sich bei seinen Aktionen gedacht hat. Und das kommt sehr gut an. Es scheint, als hätte er die Mittel gefunden, den Hass im Netz einzudämmen. „Wir müssen wieder lernen anders miteinander zu kommunizieren“, gibt Langthaler die Hoffnung auf ein besseres Miteinander in den sozialen Medien nicht auf.

Wie man nur so gut gelaunt sein kann, wenn um zwei Uhr morgens der Wecker klingelt, scheint rätselhaft. Doch Langthaler scheint ausgeglichen zu sein und die Menschen wirklich zu mögen. „Ich war Jahrzehnte lang Badminton-Trainer, da habe ich auch so einiges erlebt“, sagt er.