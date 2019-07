Groß ist die Freude bei einem E-Bike-Besitzer, der sein Rad, nachdem es gestohlen worden war, wieder bekommen hatte: Sein E-Bike im Wert von rund 4.500 Euro wurde in der Nacht auf Dienstag der Vorwoche am Bahnhof in Pressbaum gestohlen.

Doch der mutmaßliche Dieb dürfte nicht mit aufmerksamen Zeugen gerechnet haben, die die Exekutive auf die Spur des Diebes brachten. Diese führte bis in die Bundeshauptstadt zu einem Verwandten des Serben (26). Bei einer Hausdurchsuchung wurden schließlich das Rad sowie Tatwerkzeug zum Stehlen von Fahrrädern sichergestellt.

Doch dem nicht genug: Im Keller des Hauses wurde weiteres vermeintliches Diebesgut entdeckt. Weitere Ermittlungen laufen. Der Serbe und sein Verwandter (50) wurden in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.