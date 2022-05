„Ist etwas, das bleibt“: Musikerin ist auch kreativ mit Porzellan

Werbung

Dass Asja Valcic eine begnadete Musikerin ist, weiß man spätestens seit ihrem Konzert vor wenigen Wochen in der Bühne.

Die Pressbaumerin hat aber auch noch ein anderes Talent. Sie gestaltet Porzellan. Anfang der 2000er Jahre hat sie damit begonnen. Ihre Mutter hat Valcic dazu gebracht. Diese war nämlich als Glasmalerin bei den österreichischen Werkstätten tätig. „Und eine Zeit lang die Künstlerin mit den meistverkauften Werken“, erzählt Valcic.

Die Cellistin hat mit dieser Arbeit einen guten Ausgleich zu ihrer Musik gefunden. „Porzellan ist etwas, das bleibt. Im Gegensatz zur Musik“, meint die gebürtige Kroatin, die auch schon Lampen und Schmuck gestaltet hat. Derzeit kreiert sie Tassen. Bis zu zwei Wochen dauert es, bis eine fertig ist.

Gearbeitet wird in ihrem Keller in Pressbaum. Dort hat sie eine Plattenwalze und einen kleinen Ofen. „Drei Stunden dauert es bis ich die Tassen geformt habe, dann müssen sie trocknen, werden gebrannt und glasiert“, berichtet Valcic.

Bei der Glasur wisse man nie, was letztendlich rauskommt. „Oft gibt es schöne Überraschungen, manchmal aber auch Enttäuschungen. Auch Risse entstehen, aber das ist bei der Arbeit mit Porzellan eben so“, meint die Künstlerin, die ihre Tassen erstmals am Samstag, 7. Mai, am Markt in Eichgraben ausstellt. Auch online auf etsy sind ihre kreativen Werke seit Februar erhältlich.

