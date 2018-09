„Ein Leben ohne Pferde ist möglich, aber sinnlos“, spricht Manfred Rieger über seine Leidenschaft für die Vierbeiner. Er ist seit seiner Kindheit gemeinsam mit seinen Geschwistern in der Region mit Pferden unterwegs. Sie besuchten das Erntedankfest im IrenenTal mit Pferd und ganz ohne Eltern. „Es ist eine gelebte ländliche Tradition.“ Auch Riegers eigene Kinder sind den Pferden sehr zugetan.

Franz, Manfred und im Hintergrund Monika Rieger beim Erntedankfest im Irenental. Die Kinder waren alleine mit der Kutsche angereist. | Familie Rieger

Seit 1988 hat Manfred Rieger neben dem Hotel Wiental in Pressbaum auch ein Fiakerunternehmen in Wien. Mittlerweile dreht Sohn Josef mit den Kutschen seine Runden in der Hauptstadt. Das Unternehmen hat zwölf aktive Fiakerpferde, wovon zwei derzeit noch in Ausbildung sind. „Wir opfern unserer Freizeit und investieren viel Zeit in Ausbildung für unsere Pferde“, erzählt Rieger.

„Ein Leben ohne Pferde ist möglich, aber sinnlos“ Manfred Rieger überseine Beziehung zu den Pferden

Die Leidenschaft für Pferde liegt seit Generationen in der Familie. Auch der „Fritzi-Opa“ war immer mit Kutsche unterwegs. „Wir sind unter anderem beim Prater-Corso mitgefahren“, erinnert sich Rieger. Durch den elterlichen Betrieb am Strohzogl im Irenental war für Rieger eine Ausbildung im gastronomischen Bereich zunächst nur logisch. „Ich habe Koch gelernt“, erzählt Rieger.

Heute ist Josef Rieger mit dem Fiaker in Wien unterwegs. | Familie Rieger

Nach einem Aufenthalt in Kanada kam er nach Österreich zurück. „Da war für mich klar, dass ich nicht in einer Küche herumstehen will, sondern einer Tätigkeit an der frischen Luft nachgehen möchte.“ So erwarb er die Konzession.

Nach dem Rekordsommer wurde in den Medien und in der Bevölkerung viel Kritik laut, was Fiakerpferde betrifft. Diese kann Rieger so nicht stehen lassen. „Die Pferde sind gechipt, der Amtstierarzt kontrolliert regelmäßig und stellt jedes Mal fest, dass die Tiere konditionell in einem guten Zustand sind“, merkt Rieger an.

Pferde bewegen sich natürlich

Das Schritttempo, in denen sich die Pferde bei den Kutschenfahrten bewegen, ist außerdem das natürlichste für die Pferde. „Bei genau dieser Hitze finden auch Springreiterturniere statt. Hier muss ein Tier innerhalb von zwei Minuten eine Höchstleistung abliefern“, ärgert sich Rieger über die Kritik, die aus den eigenen Reihen kommt. Zudem arbeiten die Pferde maximal sechs Stunden am Stück, dann gibt es eine Ruhestunde. In der Wiener Innenstadt dürfen die beiden Standplätze zwischen 11 und 22 Uhr angefahren werden. Was noch hinzu kommt ist, dass die Tiere nur an 18 Tagen im Monat arbeiten dürfen.

Vier Pferde arbeiten, acht dürfen zu Hause auf der Koppel herumlaufen. | Trenker

Auch hinter den Kutschen liegt eine lange Geschichte. Es gibt eine weiße Kutsche aus dem Jahr 1902. Diese kann auch für Hochzeiten gemietet werden. Eine Kutsche ist sogar über 150 Jahre alt. „In Dunkelgrün und Schwarz gehalten. Das sind unsere Stallfarben“, so Rieger über seine Gespanne.

Bedanken will sich Rieger auch bei der Stadt Wien. „Ich schätze das professionelle Handeln der MA 65 sehr“, zollt Rieger Respekt.