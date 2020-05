„Es ist Zeit, zusammen zu kommen; es ist Zeit, die Herausforderungen zu akzeptieren; wir können einen Unterschied machen, in dem wir zusammenhalten, zusammen arbeiten, uns die Hände reichen“, lauten Textpassagen des neuen Songs „Teamwork“ von Joni Madden, der im modernen Home-Studio ihres Gatten Andy Cutic aufgenommen wurde.

„Stärke und Teamgeist sind die Helden der Stunde“

In wenigen Tagen fand der musikalisch anspruchsvolle Ohrwurm rasche Verbreitung über Facebook und You Tube. Sowie viel nationale und internationale Anerkennung. „Super, Darlings“, meinte etwa Rudi Dolezal, „Love it, ihr seid wunderbar“, postete Uschi Hollauf und Else Hoffmann-Ludwig gratulierte dem wundervollen Paar Joni und Andy sowie Christian Einheller an den Drums und Percussion.

„Stärke und Teamgeist sind die Helden der Stunde“, so Joni, die durch Absage von zwölf Konzerten selbst stark betroffen von der gegenwärtigen Situation ist. Stark ist aber auch die musikalische und textliche Botschaft ihrer neuesten Produktion. „Es war ein Einfall aus dem Tiefschlaf“, so die lebendige Rockröhre. „Ich wachte auf, schrieb das Lied um vier Uhr früh, weckte Andy und er spielte es auf der Gitarre. Gleich in der Früh waren wir dann mit Katy im Studio und hatten in Kürze mehr als 1.000 Likes“, freut sich die kreative Sängerin. Nun möchte sie den Song Greta Thunberg für Fridays for Future zur Verfügung stellen.

Joni wirkt dieser Tage aber auch im engsten Umfeld. „Untertags singe ich im Garten für meine Nachbarschaft, stelle die Anlage raus und jeder, der vorbeikommt, kann zuhören. Das mache ich seit dem ersten Tag des Lockdown“, so die austro-amerikanische Powerfrau.