Einkaufsmeile mit Herz: Sechs Gründerinnen feiern Geschäftsjubiläen

Rund um den Internationalen Frauentag tut sich Sichtbares in Pressbaum: Sechs erfolgreiche Unternehmerinnen und ihre vier Geschäfte feiern 30-, 15-, Zehn- und Fünf-Jahres-Jubiläum. Am längsten befindet sich Jasna Ivankovic am Standort Hauptstraße 6a, wo sie vor 30 Jahren im Friseursalon zu arbeiten begann, den sie dann vor 15 Jahren als neue Eigentümerin übernahm.

Die benachbarte BuchPrinzessin NiNa feiert ihren zehnjährigen Geburtstag von 14. bis 19. März mit einem großen Bücherlagerabverkauf und am 17. März mit einer Dinner-Lesung im Café Corso in Pressbaum (siehe ganz unten).

Generationswechsel bei BuchPrinzessin

Gründungs-Inhaberin Birgit Breitenlacher, die die frühere Papierhandlung übernahm und neben Büchern auch Spielzeug zum Sortiment hinzufügte, zog sich kürzlich in die Pension zurück. Sie übergab die Geschäftsführung an ihre Zwillings-Töchter Nani Smutka und Nina Palla.

Nani ist seit der Startphase kontinuierlich dabei, Nina arbeitet zwei Tage die Woche auch als Lektorin im Verlag Österreich. Und Breitenlacher selbst springt ab und an gerne wieder ein, wenn Not an der Frau ist.

Auch die nächste Generation steht schon in den Startlöchern, denn wo noch wird man von einer Viereinhalbjährigen über Kinderbücher beraten? Ninas kleine Tochter Mimi geht bereits heute mit Leidenschaft darin auf, bevor sie noch selbst wirklich lesen kann.

Nähkurse für Kinder

Auch die Wolfsgrabenerin Friederike Pscheidl, selbst siebenfache Oma, kümmert sich liebevoll um den Nachwuchs. Sie fertigt im Nebenhaus mit ihrem Label Mimoso seit fünf Jahren, vor allem auch auf Bestellung, Kindermode, bietet Nähunterricht dafür an und verkauft wunderschöne Stoffe aus Naturfasern, passende Schnitte und Zubehör. Auch ihre Overlock-Nähmaschinen, die speziell bei dehnbaren Materialien erforderlich sind, können hier vor Ort benutzt werden.

Besonders beliebt sind auch die altersgerechten Nähkurse, die sie etwa für Kindergeburtstage oder das Wolfsgrabener Ferienspiel abhält: „Ich biete sie ab dem Schulalter an und auch Burschen nehmen gerne daran teil“, freut sich Pscheidl über das Interesse. Sie war früher in der Erwachsenenbildung tätig und ist glücklich, dass sie ihr Haupthobby nun zum Beruf machen konnte.

Jüngst hinzugekommen zur Erfolgsmeile der Power-Frauen ist vor einem halben Jahr Gat Ringdorfer mit ihrer Boutique und Bistro Lieblingsschrank. Viele Frauen, die das Zusperren des Traditions-Kaufhauses Langer mit Ende Februar sehr bedauern, haben hier ein neues Mode-Paradies gefunden. Dankbar berichtet die quirlige Tullnerbacherin mit thailändischen Wurzeln im Gespräch mit der NÖN: „Ich wurde super aufgenommen und bin begeistert über den Standort. Wir sind allesamt dynamische, tüchtige und fleißige Frauen, die sich hier ergänzend bestärken.“

Engagement und Zusammenhalt

Durchschlagend und verbindend ist nicht nur die Herzlichkeit und das persönliche Engagement der Geschäftsfrauen, sondern auch ihr freundschaftlicher Zusammenhalt: So liefert Ringdorfer ihre Mittagstartes, deren Rezepte zum Teil aus Kochbüchern der BuchPrinzessin stammen, gerne an die umliegenden Kolleginnen. Diese wiederum erstehen modische Geschenke bei ihr und für die Kleinen im Mimoso oder im Spielzeug-Bereich der BuchPrinzessin. Und Jasna Ivankovic meint lachend: „Ich hab` bei Birgit Breitenlacher schon ein Vermögen für Bücher gelassen.“

Stolz ist die Friseurin, die in Unter Purkersdorf wohnt, auch auf ihr langjähriges Mitarbeiterinnen-Team: „Ohne meine Kolleginnen wäre ich nicht so gut aufgestellt, sie sorgen für die Treue unserer Stammkundschaft.“

Sandra Bogendorfer begleitet sie bereits seit 15, Esmira Hodzic seit 13 und Biliana Martinovic seit zehn Jahren. Erkenntlich dafür zeigt sich die Chefin mit einem gemeinsamen jährlichen Wellness-Wochenende, „das schon Tradition bei uns hat“, so Ivankovic.

Zum Zuzug ihrer Nachbarinnen meint sie: „Es ist super, wenn der Ort nicht ausstirbt und sich immer wieder etwas tut. Das hat uns auch Corona wieder gezeigt. Wir leben hier wie eine Familie zusammen, es ist amical und wir unterstützen uns alle.“ Und Kristina Künzel, als Angestellte seit den ersten Stunden der BuchPrinzessin mit dabei, betont abschließend: „Für mich ist hier das Einkaufszentrum von Pressbaum entstanden.“

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden