Fitnessberatung kommt per App

Seit Montag ist die neue Fitness-App „Faio“ (Fitness All In One) in den App-Stores von Google und Apple erhältlich. Ein Tag, auf den der Pressbaumer Niki Schramek mit viel Engagement hingearbeitet hat. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Michel Harris hat er die neue App entwickelt. Seine persönlichen Erfahrungen im Trainingsalltag gaben den Anstoß zur Umsetzung.

App für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet

„Wir bieten in unserer App Unterstützung beim Training und bei der richtigen Ernährung an. Eine Kombination, die ich mir bei meinen Trainingsanfängen gewünscht hätte. Die App ist sowohl für Anfänger, als auch für Fortgeschrittene konzeptioniert“, erklärt Schramek. Mit 16 Jahren wechselte Schramek vom Fußball- zum Fitnesstraining. Im Fitnesscenter lernte er auch seinen Geschäftspartner Harris kennen und schätzen. Harris erklärte Schramek die Geräte und zeigte ihm die korrekte Ausführung der Übungen. Es entwickelte sich eine Freundschaft und im letzten Jahr auch die Geschäftsbeziehung. „Das Training hat mich selbstbewusster gemacht. Ich war schüchtern und habe anfangs nur die „versteckteren“ Trainingsgeräte benutzt“, erinnert sich Schramek.

Seine Trainingserfolge waren rasch sichtbar, und Schramek dokumentierte seine körperliche Veränderung auf der Social-Media Plattform „Instagram“. Mit den Followern kamen auch die Fragen zu Trainingsmethoden und Ernährung. Schramek beantwortete zahlreiche Anfragen und entschied sich 2020 die Fitnesstrainer-Ausbildung zu machen. Nach erfolgreichem Abschluss gründete er ein Einzelunternehmen und bot Online-Training an. In dieser Zeit reifte die Idee, eine eigene Fitness-App zu entwickeln. Schramek wollte mehr Menschen erreichen und unterstützen.

Wichtig war uns das Motto: Der User soll sich nicht an die App anpassen, sondern die App an den User.“ NIKI SCHRAMEK App-Entwickler

Und so machte er sich gemeinsam mit Harris ans Werk und nutzte seine Erfahrungen und Wünsche aus der Sicht als Anfänger und als Trainer. Sie gründeten die Firma „Faio Sports GmbH“ und setzten mit dem App-Entwickler „All About Apps“ (ein Ableger der bekannten App „Runtastic“) ihre Ideen um. „Wichtig war uns unser Motto: Der User soll sich nicht an die App anpassen, sondern die App an den User“, erklärt Schramek.

Die App bietet drei Abo-Varianten an: eine Free-, eine Premium- und eine Goldversion. Beim Trainingsplan wird zwischen einem Training Zuhause oder im Fitnesscenter unterschieden. Die Nutzungsdauer der Abos wird ebenfalls in unterschiedlichen Längen angeboten. Im Bereich Ernährung sind über 60 Rezepte mit einer Kochdauerunter 30 Minuten zu finden, und alle Pakete können zwei Wochen kostenlos ausprobiert werden.

Seit Dezember 2020 wurde die App von 200 Testusern auf Herz und Nieren geprüft und das erhaltene Feedback bei der Finalisierung von „Faio“ berücksichtigt.

