„Fortsetzung der Familientradition“: Neues Gesicht für Totenbeschau

Anatomie-Fachärztin Gerlinde Maria Gruber ist nun auch offizielle Vertragsärztin der Gemeinde Pressbaum. Ab sofort ist sie für Tätigkeiten als medizinische Sachverständige im Rahmen des Bestattungsgesetzes, das heißt als Totenbeschau-Ärztin, tätig. Zur solchen wurde sie in der letzten Gemeinderatssitzung bestellt.

„Ein jahrelang gehegter Traum geht damit für mich in Erfüllung und ich trete diese neue Tätigkeit mit großer Dankbarkeit und Demut an. Dass ich von nun an in meiner Heimatgemeinde tätig sein darf, fühlt sich für mich wie ,nach Hause kommen‘ an“, sieht Gruber ihrem erweiterten Wirkungsfeld mit Zuversicht entgegen, auch wenn dieses nicht immer einfach sein wird.

„Ich bin unendlich dankbar für meine neue Tätigkeit und dafür, zukünftig für Pressbaumerinnen und Pressbaumer da sein zu dürfen, wenn ich gebraucht werde“, so die quirlige und engagierte Medizinerin.

Künftig wird sie das gemeinsam mit Dr. Barfuß übernehmen.

Einzige Anatomie-Ärztin für Totenbeschau

Was die Powerfrau in diesem Zusammenhang auch besonders freut: Ich bin meines Wissens österreichweit die erste und einzige Fachärztin für Anatomie, die in der Totenbeschau tätig ist – und darauf bin ich ausgesprochen stolz.“

Auch seitens ihrer beruflichen Wirkungsstätte an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in Krems wird ihr neues Engagement sehr unterstützt. Zumal dort ein Wahlfach im Masterstudium zur Totenbeschau geplant ist für Medizinstudierende kurz vor Studienabschluss, die Hausärzte werden wollen. Es ist vorgesehen, dass Gruber die Lehre dazu übernehmen und aufbauen soll, was im kommenden oder übernächsten Studienjahr aktuell werden wird. „Wir sind diesbezüglich erst ganz am Beginn der Planungsphase“, berichtet sie.

Ihre Tante und Taufpatin Veronika Breitner, die 2016 Wienerwälderin des Jahres war, freut sich mit ihrer Nichte und über die Fortsetzung der ärztlichen Familientradition in Pressbaum. Tritt Gerlinde Gruber doch nun auch partiell die Nachfolge des langjährigen Gemeindearztes, ihres Großcousins Josef „Burschi“ Gruber, an. „Du gehst deinen Weg mit unermüdlichem Einsatz, ich bin sehr stolz auf dich und unser Burschi hätte seine Freude mit dir“, betont Breitner.

Und Romana Braune ergänzt: „Du hast in Pressbaum einen starken Namen, das ist ein gutes Omen. Der Burschi ist sicher an deiner Seite und hält seine Hand über dich.“ Dazu meint Gerlinde Gruber selbst: „Ich bemühe mich, seinem Beispiel zu folgen, ihm gerecht zu werden und in seine Fußstapfen zu treten. Er war immer für Pressbaum da und hat viel bewirkt.“

