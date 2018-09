Ein buntes Programm soll Erinnerungen an eine große Persönlichkeit wecken - die Veranstaltung Pressbaum United steht nämlich ganz im Zeichen des verstorbenen Sängers und Liederschreibers Wilfried.

Um die Kulturszene der Region hat sich der am 16. Juli 2017 verstorbene Liedermacher sehr bemüht. So war er Mitbegründer der Kulturinitiative Vereinsmeierei, die seit dem Jahr 2000 in Kooperation mit dem Gasthaus Mayer Musikveranstaltungen in Pressbaum organisiert. Jetzt findet am Samstag, 29. September in der Stadtgemeinde eine Veranstaltung zu Ehren des Sängers statt.

„Mit Pressbaum United wollen wir uns gemeinsam mit Künstlern aus der Region an die gemeinsame Zeit mit Wilfried erinnern.“ Obfrau Ilona Eggl

„Den Welttag der Bühnenwirtshäuser haben wir heuer zum Anlass genommen, um die Künstler aus der Region zusammenkommen zu lassen und so an den Liedermacher zu erinnern, der uns auch als Mensch sehr fehlt“, erzählt Ilona Eggl, Obfrau der Kulturinitiative Vereinsmeierei.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe sollen Formationen wie Franz Alexander Langer & Cordula Kozbeck sowie die von Wilfried gegründete Xangsmeierei auch Lieder des Künstlers interpretieren und somit einem breiten Publikum präsentieren. „Unser Hintergedanke war es, neben dem Menschen auch die Musik des Künstlers wieder aufleben zu lassen. Dabei haben wir es den Bands aber selbst überlassen, ob und welches Musikstück des Liedermachers sie interpretieren wollen“, sagt Eggl. Auch die Obfrau selbst wird mit ihrer Stellvertreterin, Wilfrieds Witwe Marina Scheutz-Tatic, ein Volkslied, das ihnen Wilfried beigebracht hat, zum Besten geben.

Doch nicht nur für Fans des Sängers, auch für die Jugendlichen ist gesorgt. Ab 22 Uhr findet für einen Eintritt von fünf Euro das Pressbaum United Jugend Special im Stadtsaal statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen dabei die DJs Parasite und TrendR. „Uns ist es wichtig, dass mit einem zeitgemäßen Musikprogramm der Geschmack junger Leute getroffen wird“, so Eggl.