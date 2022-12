Gat Ketplangs neuer Standort: „Schritt in ein neues Leben“

Sie hat kürzlich, aufgrund privater Lebensveränderungen, nicht nur wieder ihren früheren Namen angenommen. Auch der Name ihrer ersten Boutique ist nun Geschichte: Gat Ketplang, die durch die Boutique Lieblingsschrank im letzten Jahr eine neue Marke samt Frauen-Netzwerk für Pressbaum und Tullnerbach geschaffen hat, hat nun ihre Räumlichkeiten verdoppelt und ist seit Freitag in der ehemaligen Volksbank, Hauptstraße 11a, in einem großzügigen Geschäftslokal mit dem Namen „Gat“ zu finden.

„Ein wichtiger, wunderschöner Schritt in mein neues Lebens hat nun begonnen.“

Die neue Boutique & Bistro umfasst mehr als 100 Quadratmeter Shoppingfeeling mit einem gemütlichen Lounge-Bereich zum Genießen. Parallel zur Eröffnungsfeier wurde gleich mit Late Night Shopping gestartet und Roberta Gansinger präsentierte dazu auch die aktuelle Pierre Lang Schmuckkollektion.

„Die Übersiedlung war ein Wahnsinn, weil alle Gat-Mädels und Gat-Buben mitgeholfen haben. Ein wichtiger, wunderschöner Schritt in mein neues Lebens hat nun begonnen“, strahlt Gat Ketplang.

Die in Thailand geborene und in Deutschland aufgewachsene Powerfrau, die privat nun ebenfalls nach Pressbaum gezogen ist, erzählt weiter: „Ich wollte den neuen Standort für mich, alle Kundinnen sowie Freunde und Freundinnen und für Pressbaum machen. Wir sind so eine tolle Gemeinschaft, wir sind wie eine Familie zusammengewachsen.“ Sie hofft wohl zu Recht, dass weiterhin so viele liebe und auch neue Menschen zu ihr kommen und das Geschäftsleben genießen, beleben und einfach entspannen in ihrer Boutique & Bistro.

„Kenne niemanden, der so viel Energie hat“

Kollegin und Freundin Roberta Gansinger, die schon mehrfach bei Verkaufsausstellungen mit Gat Ketplang kooperierte, meint im Rahmen der Neueröffnung: „Ich wusste, wenn das wer auf die Beine stellt, ist es Gat. Es ist super, mit ihr zusammenzuarbeiten, wir bringen uns wechselseitig unsere Kunden und haben mittlerweile ein tolles Netzwerk, das viele neue Freundschaften begründet hat.“ Und sie betont: „Als Geschäftsfrau ist Gat einfach grandios. Ich kenne niemanden, der so viel Energie und Kraft hat wie sie.“

Am Freitag, 9. Dezember, ist Volksopern-Sopranistin, Autorin und Kräuterpädagogin Renée Schüttengruber von 17 bis 20 Uhr in der neuen Boutique zu Gast. Sie präsentiert ihr Buch „Schönheitspflanzen und ihre Wirkungen“. Zudem bietet die Tullnerbacherin Speisen aus dem Buch an und auch Kostproben von Kosmetikprodukten, die sie herstellt.

