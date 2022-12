„Ich habe 500 Paare getraut“: Jubiläum für Standesbeamtin

„Meine 500. Hochzeit am 2. Dezember war sehr besonders“, so Standesbeamtin Elisabeth Ebner. Das Brautpaar Simone Porteder und Hermann Kudlich ist seit 21 Jahren ein erprobtes Paar, hat drei Kinder im Alter von zehn, sechs und vier Jahren, lebt im Zentrum von Pressbaum „und ich habe mit ihnen auch mein heuriges Hochzeitsjahr abgeschlossen“, so Ebner.

Sie erzählt, dass es immer öfter vorkommt, dass viele, auch ältere, Paare nach langen Jahren des Zusammenseins heiraten. „Für diese war die Ehe früher nicht so wichtig, zum Teil heiraten sie dann später aus Sicherheitsgründen“, betont die seit 2008 als Standesbeamtin in den Gemeinden Pressbaum, Tullnerbach und Wolfsgraben Tätige.

„Ich empfehle meinen Paaren bewusst ZZZ - Zeit zu Zweit. Damit man sich als Paar nicht verliert und nicht permanent nur die Familie und das Kinder-Versorgen im Mittelpunkt steht.“

„Ich lerne von diesen Personen auch sehr viel für mich selbst. Das ist das Spannende an meinem Job, deswegen liebe ich meinen Beruf so“, lächelt es aus Mund und Augen der Mutter zweier erwachsener Kinder, die selbst seit dem Vorjahr geschieden ist. „Umso bewusster empfehle ich meinen Paaren ZZZ - Zeit zu Zweit. Damit man sich als Paar nicht verliert und nicht permanent nur die Familie und das Kinder-Versorgen im Mittelpunkt steht“, erläutert Ebner. Sehr gefreut hat sie sich, als der Brautvater ihrer letzten Hochzeit zu ihr meinte: „Man merkt, dass es bei Ihnen nicht Beruf, sondern Berufung ist.“

So hatte sie etwa dem Brautpaar, das eigentlich nur schnell für den Amtsakt vorbeikommen wollte, eine Zeremonie empfohlen, die diese dann auch im Beisein von Kindern, Eltern und Geschwistern beging. „Vor knapp zehn Jahren wurde so viel reformiert“, erklärt Ebner im Gespräch mit der NÖN, „heute braucht man weder Trauzeugen noch Ringe, kann auch nur zur reinen Unterschrift kommen. Einzig das Ja-Wort dazu ist wichtig.“

Und bei nicht deutschsprachigen Ausländern ein Dolmetsch. Ihre kleinste Hochzeit fand während Corona nur mit dem Brautpaar statt, ihre größte mit 250 Personen bei geöffneten Türen im Festsaal des Pressbaumer Rathauses, wo auch ihr Amtssitz ist. Das prominenteste Paar, das sie traute, waren die Musical-Darsteller Marjan Shaki und Lukas Perman, die durch die Villa Kunterbunt in die Region fanden und mittlerweile mit ihren vier Kindern im Irenental leben.

Beliebte Hochzeits-Locations sind in Pressbaum die Donati-Einrichtung in Weidlingbach und die erwähnte Pfalzauer Villa Kunterbunt, in Tullnerbach zieht es Paare ins Irenental zu Mirli und Wienerwaldhof Rieger und in Wolfsgraben ist die Wiese des Wirtshauses Oliver für Trauungen besonders gefragt. Dazu kommen natürlich zahlreiche Veranstaltungen in privaten Gärten. Im Jahresschnitt finden 100 bis 115 Paare durch eine Eheschließung zusammen, heuer waren es durch Corona-Verzögerungen 130, die Ebner und ihre Kolleginnen trauten. Bis 2020 war das Evelyn Hofecker, jetzt ist es Regina Schäfer.

„Freunde zu trauen ist etwas ganz anderes“

Sternstunden sind es für Ebner immer dann, wenn sie Freunde trauen darf, und hier vor allem Musikerkollegen des Blasorchesters Tullnerbach, in dem die 45-Jährige seit 30 Jahren mit Leidenschaft Waldhorn spielt. „Das ist nochmals etwas ganz anderes, hier kann ich persönlichen Input einfließen lassen, kenne das Publikum und die Teilnehmer“, berichtet sie begeistert. Und ergänzt: „Ich bin dann aber auch nervöser als sonst.“

Ebner darf nur im Standesamt-Verband der drei oben beschriebenen Gemeinden trauen, die Paare können allerdings von überall zu ihr kommen. So ist etwa das Mirli ein von vielen Wienern frequentierter Trauungsort und mit einem deutschen Hochzeits-Pärchen, das immer wieder gerne in die Bundeshauptstadt kommt, hat sich sogar eine Freundschaft entwickelt. In ihrer Freizeit zieht es die Naturliebhaberin zum Wandern oder Skifahren hinauf in die Berge, ein Leben ohne Musik kann sie sich nicht vorstellen und „bei uns im Wienerwald gehe ich querfeldein und orientiere mich nur nach den Himmelsrichtungen“, plaudert die lebendige Pressbaumerin abschließend noch ein wenig Privates aus.

