Viel geboten wurde den Besuchern bei der Geburtstagsfeier des Unternehmens von Renate Steinlechner. Neben feinen kulinarischen Leckerbissen standen den Gästen im Salon eine VR-Brille, ein Porträtist sowie eine Luftballonkünstlerin zur Verfügung. Die Gäste ließen sich das einzigartige Angebot nicht entgehen und erschienen zahlreich.

Lora und Ivona Dusper servierten den Gästen in Perücken kleine Leckereien. | NOEN, Stuttner

Doch nicht nur in puncto Feiern weiß das Team rund um Renate Steinlechner zu beeindrucken. Die Friseure legen allesamt auf die Zufriedenheit der Kunden großen Wert. „Es ist uns wichtig, dass sich die Besucher wohlfühlen. Diesbezüglich will ich mich für die gute Zusammenarbeit bei meinem Team bedanken“, sagte Steinlechner. Zusätzlich zu den Haarschnitten und verschiedenen Farbtechniken bietet der Salon auch Hochzeits- und Ballservice sowie Make-up an.

Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner nahm an der Jubiläumsfeier teil und erhielt sogar ein Stadtwappen aus Luftballons. „Ich kenne Renate Steinlechner und ihren Salon bereits seit zehn Jahren. Es freut mich, dass das Unternehmen sich in der Region einen Namen gemacht hat“, sagte der Ortschef.