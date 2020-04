Vor sieben Jahren ist der Trainer und Coach für Kundenkommunikation, Resilienz und effektives Zuhören, Jürgen Melmuka, mit seiner Frau und Tochter nach Pressbaum gezogen. Mit seiner Podcast-Reihe „Einfach Zuhören“ bietet er die Möglichkeit, Gespräche mit Personen, bei denen das Zuhören im beruflichen Alltag eine wichtige Rolle spielt, anzuhören.

NÖN: Was ist ein Podcast? Wie und wo kann man ihn anhören?

Jürgen Melmuka: Ein Podcast enthält eine Reihe von Mediendateien - das können Audio- oder Videodateien sein. Die Inhalte können zeit- und ortsunabhängig konsumiert werden. Anhören kann man Podcasts auf den Webseiten der jeweiligen Anbieter oder über Apps auf dem Smartphone.

Wie ist die Idee, einen eigenen Podcast zu produzieren, entstanden?

Das Thema „Hören/Zuhören“ war mir immer wichtig. Mit Mitte 20 kam ich in Kontakt mit Hörbüchern. Eines Abends hörte ich mir zum Einschlafen eine Geschichte an. Das half mir beim Runterkommen. Seither hat mich das Hören von Geschichten nicht mehr losgelassen, und ich gehe nicht ohne Hörbücher aus dem Haus. Die Kombination aus beruflichem und privatem Interesse war Anstoß, einen eigenen Podcast zu machen. Beruflich möchte ich meine Kompetenz als Trainer zeigen. Zusätzlich ist es meine große Leidenschaft geworden, mich mit dem Thema „Zuhören“ noch intensiver zu beschäftigen. Beim Podcast geht es darum zu klären: Was erzähle ich als nächstes. Meine Gesprächspartner sind Menschen, die in ihrem beruflichen Umfeld Zuhören als Erfolgsfaktor sehen. Es fanden Gespräche mit einem Sozialarbeiter, Pfarrer, Psychotherapeut oder auch dem Purkersdorfer Bürgermeister statt.

Das Thema „Hören/Zuhören“ war mir immer wichtig

Wie viele Folgen gibt es bereits?

Bis jetzt sind es 19. Ich habe vor einem Jahr begonnen, und mein erster Gesprächspartner war ein Freund von mir. Er arbeitete im Sozialministerium und beriet am Sozialtelefon sogenannte Härtefälle - zum Beispiel Menschen, die ihre Wohnung verloren haben. Er hat über seine Aspekte des Zuhörens und über die Problematik des sich Abgrenzens, wenn man mit vielen Schicksalen konfrontiert wird, erzählt.

Wie produziert man einen Podcast?

Das ist gar nicht schwer. Ich verwende für die Aufzeichnung des Gesprächs mein Handy. Mittels Apps habe ich die Möglichkeit der Bearbeitung. Für die Ausstrahlung habe ich mich bei einem Podcast-Hoster registriert. Die Audiodatei lade ich vom Handy hoch in meine Daten-Cloud. Der Hoster veröffentlicht meine Gesprächsreihe überall dort, wo man Podcasts konsumieren kann. Das ist die technische Seite. Die Herausforderung seitens der Zuhörer ist die Bereitschaft zur Aufmerksamkeit. Das hat Auswirkung auf die Auswahl der Themen und die Zeitdauer einer Folge. Meine Gespräche dauern eine halbe Stunde. Das heißt, ich muss klären, wie ich komplexe Themen so formuliere, dass die Zuhörer dranbleiben.

Das Thema „Zuhören“ spielt eine zentrale Rolle in Ihrem Leben. Was ist Ihnen daran so wichtig?

Zuhören hat viel mit Haltung und Einstellung zu tun. Um einen Dialog oder eine Beziehung zu vertiefen, muss man besser und aufmerksamer zuhören. Wie das funktioniert, behandle ich in den Folgen meines Podcast. Ich bin der Überzeugung, dass wir zu wenig zuhören, dabei aber selbst das Bedürfnis haben, dass uns zugehört wird.

Zuhören hat viel mit Haltung und Einstellung zu tun

Was bedeutet „Zuhören“ in Zeiten der Isolation und Social Distancing?

Die Zeit der Isolation und des engen Beisammenseins eröffnet große Chancen, Beziehungen zu verbessern. Richtiges Zuhören ist dabei extrem wichtig. Daher mein Appell: Weniger Ratschläge geben oder interpretieren, dafür andere ausreden lassen. Gerade auf engem Raum ist es notwendig, sich auf eine andere Person einzustellen und ihre Bedürfnisse herauszuhören. „Zuhören ist die Bejahung des Anderen.“

Sie haben beruflich viel mit Kommunikation zu tun. Was bieten Sie in Ihren Seminaren an?

Ich arbeite als Trainer für Kundenkommunikation, Verkauf und Resilienz. In den Seminaren für Firmen geht es um das Zuhören in der Führung und beim Kundenkontakt. Dafür habe ich ein Modell mit dem Namen HATECO (Haltung, Technik, Codierung) entwickelt.

Die Basis des erfolgreichen Zuhörens ist die Haltung gegenüber dem Zuhören an sich, der anderen Person und auch mir selbst gegenüber. Wenn ich beim Zuhören nicht akzeptiere was kommt, sondern sofort bewerte und interpretiere, kann ich nicht effektiv zuhören. In dem Fall bin ich mit meinen eigenen Gedanken beschäftigt. Zuhören heißt, offen dafür zu bleiben was kommt. Die Achtsamkeit – im Hier und Jetzt zu sein, sich auf das zu konzentrieren was gerade passiert – ist ebenfalls von großer Bedeutung.

Mein Interesse liegt in der Unterstützung von Menschen, die viel telefonieren und Beschwerde-Anrufe entgegennehmen. Ihnen möchte ich eine Hilfestellung mitgeben.

Die Basis des erfolgreichen Zuhörens ist die Haltung gegenüber dem Zuhören an sich

Wann sollte man als Zuhörer antworten?

Ein Zuhörer sollte erst dann Ratschläge geben, wenn er dazu eingeladen wurde. Wenn sie sich mit einer vertrauten Person austauschen wollen, wollen sie ihr Thema durchdenken, reflektieren und neue Blickwinkel für sich selber definieren. In vielen Fällen bekommen wir aber sofort einen Ratschlag. Das heißt, wir denken nicht mehr über unser eigenes Thema, sondern über den Vorschlag des anderen nach.

Wie kann man dem entgegnen?

Es ist schwer zu sagen „bleiben wir bitte bei meinem Thema“, wenn man einen Zuhörer hat, der unentwegt Ratschläge gibt oder nur von sich selbst erzählt. Man sollte dieses Verhalten ansprechen, auch wenn es ungewohnt ist. Vielen fällt es gar nicht auf. Wir sollten mehr darüber reden, wie wir uns gegenseitig zuhören sollen.

Wer ist Ihr Gast für die nächste Folge „Einfach Zuhören“?

Es wird ein Gespräch mit einem Schmerztherapeuten geben. Dabei geht es um psychosomatische Beschwerden, die Arzt Beziehung und wie wichtig es ist, seitens des Arztes zuzuhören und somit zum Heilungserfolg beizutragen.

Gibt es Wunschkandidaten?

Da wäre Josef Hader. Ich bin ein großer Fan. Oder Nicholas Ofczarek – er kann Dialekte gut nachmachen. Mich würde interessieren, ob er dafür spezielle Techniken einsetzt.

Was sieht es bei Ihnen beruflich in Zeiten der Corona-Krise aus?

Die Seminare in den Firmen sind verschoben. Ich arbeite an einem online Kurs zum Thema Zuhören und hatte jetzt ein erstes Online-Training mit einem neuen Kunden. Thema: Wie gehe ich produktiv im Homeoffice mit der neuen Situation um, wie kann ich auch im Homeoffice zuhören und wie kann ich dem Homeoffice die notwendige Struktur geben.

Darf man sich bei Ihnen als Gesprächspartner für ihren Podcast melden?

Sehr gerne. Das Grundthema „Zuhören“ spielt die Kernrolle.