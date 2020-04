Dass man sich einmal in einem Wald, den man nicht kennt, verirrt und nicht mehr zurückfindet, kann schon mal passieren. Dass man in dieser Situation Hilfe von der Polizei anfordert, auch. Dass man die selbe Aktion aber nur wenige Stunden später noch einmal wiederholt, fällt dann eher in die Kategorie „fahrlässig“. Doch nun der Reihe nach: Zwei Jugendliche (16) aus Wien setzten sich am vergangenen Samstag in den Zug und fuhren von der Bundeshauptstadt nach Pressbaum. Dort stiegen sie aus, machten sich auf den Weg in den Wald in Richtung Wilhelmshöhe und genossen die frische Waldluft. Auch in der Finsternis irrten sie noch herum – und fanden dann nicht mehr aus dem Dickicht den Weg zum Bahnhof, um wieder zurück nach Hause zu fahren. Kurzerhand setzten sie den Notruf ab. Die Polizei machte sich auf die Suche nach den beiden Mädchen. Mitten in der Nacht wurden sie dann von einer Streife aufgelesen und nach Hause gebracht. Als Grund für ihren Ausflug gaben sie an, dass sie „den Kopf freibekommen wollten.“

Exakt gleiche Aktion nur wenige Stunden später

Ihre Köpfe dürften auch am nächsten Tag wieder recht voll gewesen sein. Erneut machten sie sich am Ostersonntag mit dem Zug auf den Weg nach Pressbaum. Und erneut schlugen sie den Weg in den Wald, in den sie sich die Nacht zuvor verlaufen hatten, ein. Und wieder alarmierten sie die Einsatzkräfte: „Wir finden nicht mehr aus dem Wald heraus.“

Nach einer etwa dreistündigen Suche konnte schließlich wieder Entwarnung gegeben werden, die beiden Mädchen konnten unversehrt aufgelesen und nach Hause gebracht werden.

Weil sich die beiden grob fahrlässig in Gefahr begeben haben, werden sie wohl mit Konsequenzen rechnen müssen, zudem werden sie vermutlich zur Kasse gebeten, um die Einsatzkosten zu begleichen.

Fehlalarm: „Person in Notlage

Jemand in Notlage sollte auch laut Alarmierung am Mittwoch in Mauerbach gewesen sein. Glücklicherweise konnte rasch Entwarnung gegeben werden, nachdem die Feuerwehren Mauerbach, Steinbach, Gablitz, Purkersdorf, Polizei und Rettung gerufen worden waren. Wie sich herausstellte, hatte eine Frau „versehentlich“ den Notruf gewährt. Ein Einsatz war daher nicht notwendig.