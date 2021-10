Karl Wagner: Mit Pfeilgift und Blasrohr auf Jagd

1975 war Karl Wagner als Reiseleiter in Leticia tätig. Die südlichste Stadt Kolumbienes liegt am Dreiländereck Kolumbien, Brasilien, Peru, und wird daher auch „Tres Fronteras“ genannt. Die Ticuna, ein indigenes Volk, leben im besagten Dreiländereck im Amazonasbecken. Für die Jagd auf kleinere Tiere wie Vögel und Affen, verwendeten sie Blasrohre mit Giftpfeilen als Geschosse.

Das Blasrohr von Wagner ist 2,80 Meter lang - ein ungewöhnliches Maß. Üblicherweise sind Blasrohre kürzer. Der Vorteil eines langen Rohres ist die Treffsicherheit auf längeren Distanzen. Ein wichtiger Punkt für die jagenden Ticunas, da sich die Tiere vor allem in den Kronen der hohen Bäume aufhalten. In den 70er Jahren war der Trend zur Jagd mit dem Gewehr bereits sehr groß. Nur mehr arme Ticunas mussten weiterhin mit dem Blasrohr zur Jagd. Mit dem geschenkten Blasrohr im Gepäck reiste Wagner von Letitia nach Bogota, weiter nach Miami, von dort nach Luxemburg und über Zürich zurück nach Wien.

Vor Kurzem ist Russel Mittermeier, amerikanischer Anthropologe, prominenter Naturschützer und Besitzer der weltgrößten Sammlung an Blasrohren, an Wagner herangetreten, um dessen Blasrohr mit Fotos und Informationen in sein neues Buch über Blasrohre aufzunehmen.