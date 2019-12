Früh dran waren die NEOS in Pressbaum mit ihrer Kandidatenpräsentation. Schon Anfang November wurden Hannes Meißner als Spitzenkandidat und Gerhart Ertl auf Platz zwei präsentiert, die NÖN berichtete. Voller Tatendrang wollten die NEOS eine Plattform für mehr Transparenz bieten und mehr als die bisherigen zwei Mandate holen.

Doch jetzt folgte die Ernüchterung: Die NEOS dürfen bei der kommenden Wahl nicht kandidieren. Grund dafür dürfte eine nicht eingehaltene Frist sein. Denn bis am Mittwoch, 18. Dezember, um 12 Uhr ist am Gemeindeamt in Pressbaum keine Kandidatenliste eingelangt. Das bestätigt auch Thomas Tweraser von der ÖVP. „Laut Frist muss 39 Tage vor der Wahl um 12 Uhr ein Vorschlag eingebracht werden“, erklärt er. Von der Gemeinde muss das dann mit einem Eingangsvermerk – also einem Stempel – gekennzeichnet werden. Es sei bis 12 Uhr aber nichts auf dem Gemeindeamt eingegangen. „Der Bürgermeister hat das mit einem Aktenvermerk festgehalten und hat außerdem auch noch alle drei Briefkästen des Gemeindeamtes leeren lassen“, weiß Tweraser. Aber von der Kandidatenliste der NEOS fehlte jede Spur. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sei dann auch noch was von den Pinken im Postkasten gelandet. „Es war aber zu spät. Wenn wir das noch akzeptieren würden, dann wäre das Amtsmissbrauch“, erklärt Tweraser. Man habe sich eingehend erkundigt.

Keine Stellungnahme vom Spitzenkandidaten

Nicht äußern wollte sich Spitzenkandidat Hannes Meißner auf NÖN-Nachfrage in dieser Angelegenheit.

Nachvollziehen kann die Enttäuschung Landessprecherin Indra Collini: „Ich kann die Enttäuschung der Spitzenkandidaten aus Pressbaum natürlich verstehen. Vor allem, weil sie viel Zeit und Energie in ihren Wahlkampf gesteckt haben, bei ihrem ersten Antritt aber gleich mit den Mühen der Bürokratie konfrontiert worden sind. Wir NEOS haben immer klar gemacht, dass wir Politik gemeinsam mit Menschen mitten aus dem Leben machen.“ Deshalb müsse man es auch sportlich sehen, wenn mal etwas schief geht. „Wir werden nun die definitive Entscheidung der Wahlbehörde am 2. Jänner abwarten und uns auf jene Gemeinden konzentrieren, in denen wir antreten“, so Collini. In Pressbaum werden also die zwei NEOS-Mandate auf die übrigen Parteien umvereilt. Gerüchten zufolge soll ein interner Kommunikationsfehler Schuld an dieser Situation sein. Übrigens werden die NEOS nicht nur in Pressbaum nicht antreten, sondern auch in Traismauer – ebenfalls im Bezirk St. Pölten.

Hier ist ebenfalls ein Formalfehler schuld, dass die NEOS nicht antreten können.