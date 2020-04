Im Ablauf des Kirchenjahres befinden wir uns in den 50 Tagen zwischen österlicher Auferstehungsfeier und der Ankunft des Heiligen Geists zu Pfingsten. „Mit der Auferstehung bereiten wir Pfingsten vor, da gingen die Apostel dann mit neuem Schwung hinaus in die Welt und verbreiteten das Christuslicht“, so Pfarrer Johann Georg Herberstein.

Dieses erleuchtet die einzige Jugendstilkirche Niederösterreichs seit der Osternacht auch heuer wieder auf besondere Art und Weise: Die Pressbaumer Fachärztin für Anatomie, Gerlinde Maria Gruber, gestaltete als Kerzen-Künstlerin bereits zum achten Mal in Folge die Osterkerze für ihre Pfarre. Dieser ist sie schon durch ihr Elternhaus sehr verbunden. Mutter Eva war Pfarrsekretärin und ist in der Seniorenrunde aktiv, Vater Franz Gruber „ist handwerklich immer eine große Stütze für uns“, so Pfarrer Herberstein.

Er feierte die Osternacht heuer alleine in der Kirche und entzündete dabei die Kerze am Osterfeuer. Seine Pfarrgemeinde war, der Situation angepasst, zeitgleich von daheim aus mit ihm verbunden. Viele Pressbaumer Familien gestalteten die Auferstehungsnacht im Rahmen der sogenannten Hauskirche. Am Sonntag wurde das Osterlicht ins Kirchenfoyer gestellt und war somit allen Interessierten zugänglich. Die Osterkerze brennt täglich von 15 bis 20 Uhr, wenn die Kirche zum privaten Gebet geöffnet ist. „Gerlinde gestaltet diese immer mit großer Liebe. Sie baut jedes Jahr verschiedene Detailornamente, die sich in der Kirche befinden, in die klassische Form ihres Werks ein. Und sie löst alljährlich große Begeisterung damit aus“, so der Geistliche.

„Dieses Jahr habe ich noch mehr Liebe, Herzblut und Hoffnung in die Arbeit gesteckt als bisher.“ Gerlinde Maria Gruber

„Heuer war Ostern wirklich besonders, wir waren alle reduziert und man konnte sich auf das Wesentliche konzentrieren“, so Gerlinde Gruber. Und weiter: „Ich wohne ja schräg gegenüber der Kirche, und als die Glocken läuteten, wusste ich, jetzt wird meine Kerze entzündet.“

Für die Wachskünstlerin hat die „Zwei“, die Dualität, im Jahr 2020 eine besondere Bedeutung: Erstmals hatte sie zwei Kerzen gestaltet, erstmals eine für eine katholische und eine evangelische Pfarrgemeinde, erstmals für einen Pfarrer und eine Pfarrerin. „Ich kenne die Medizinerin und Theologin Rahel Hahn seit meiner Studienzeit und habe der evangelischen Pfarrerin eine Osterkerze für ihre Kärntner Gemeinde Gnesau geschenkt.“ Dazu schrieb sie: „Dir und Deiner Pfarre möchte ich heuer ein Ostergeschenk schicken, ein Zeichen dafür, dass alles wieder gut wird und das uns und unsere Pfarren verbindet. Heuer ist Geld nicht wichtig – heuer ist die Symbolik wichtig.“

Und zur Gestaltung der Pressbaumer Kerze sagt Gruber: „Ich habe diese am Karfreitag gemacht, und je länger ich dran gearbeitet habe, desto mehr wurde mir warm ums Herz.“ Sie sei ruhig und glücklich geworden bei der Arbeit: „Es hat sich besonders angefühlt, gerade in einer Zeit, in der man die Angst, Sorgen, Nervosität, Unsicherheit und viel Negatives spürt, ein Zeichen der Hoffnung zu gestalten“, so die engagierte Herzensheilerin, die abschließend betont: „Dieses Jahr habe ich noch mehr Liebe, Herzblut und Hoffnung in die Arbeit gesteckt, weil ich gefühlt habe, wir brauchen alle diese Kerze und ihr Licht noch viel mehr als sonst.“