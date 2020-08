Sie ist Singer/ Songwriterin und am Freitag, 21. August, im Zuge eines Lagerfeuerkonzerts in der Villa Kunterbunt in Pressbaum zu sehen beziehungsweise zu hören. Die Rede ist von Eva K. Anderson. Bevor sie allerdings ihr erstes Mal in Pressbaum auftreten wird, hat sie der NÖN ihre bisherigen Erfolge sowie Erfahrungen mit der Stadtgemeinde und deren Bewohnern erzählt.

NÖN: Was sind Ihre bisher größten Erfolge?

Eva K. Anderson: Meine bisher größten Erfolge im Music Business sind: als Songwriter bis dato die vielfachen Gold- und Platinauszeichnungen für „Ich Lebe“, gesungen von Christina Stürmer, als Singer/Songwriter die Top-7 Single-Chartsplatzierungen, Radio-Airplay von „Fortune Teller“ und „A Sound Of Silence“ und „Hello - Go With The Flow“ und die Teilnahme an der österreichischen ORF-Live-TV-Entscheidung zum Eurovision Song Contest 2011 mit „I Will Be Here“. Erfolg für mich persönlich bedeutet: mir selbst treu zu sein, mich weiterzuentwickeln und den Mut zu haben, meinen eigenen Weg zu gehen.

Laut Homepage war der letzte Singlerelease 2013. Was ist in der Zeit bis heute passiert?

Im Jänner 2013 erfolgte die Veröffentlichung des Albums „Go With The Flow“ und die Singleauskoppelung von „Hello – Go With The Flow“.

Nach fünf intensiven Jahren im „Music Business“ entschied ich mich dafür, einige Zeit zu pausieren. Ich brauchte Zeit, um die beruflichen Erfahrungen und Erfolge der vergangenen Jahre zu verarbeiten.

Parallel dazu entstand auch mein Wunsch, eine Familie zu gründen und ich bin mittlerweile Mama einer entzückenden Tochter und begleite sie seither auf ihrem Lebensweg. Mir war es sehr wichtig, in ihren ersten Lebensjahren einfach an ihrer Seite zu sein. Je größer sie nun wird, desto mehr Raum entsteht für mich, musikalisch wieder aktiv zu sein.

Wie kam es, dass Sie ein Lagerfeuerkonzert in der Villa Kunterbunt in Pressbaum spielen?

Bezüglich meiner Live-Auftritte bin ich in intensivem kreativem Austausch mit meinem Booker Tom Vulgaris. Tom schlug mir vor einigen Monaten vor, Lagerfeuerkonzerte an Locations zu spielen, die Wohlfühl-Atmosphäre ausstrahlen (sowohl für mich als Singer/Songwriter als auch für die Menschen im Publikum). Er meinte, ich erzähle meine Songs ja sowieso am liebsten unplugged als Geschichten – und am Lagerfeuer haben wir Menschen schon vor Urzeiten gesessen und Erzählungen ausgetauscht. Im zauberhaften Ambiente der Villa Kunterbunt habe ich nun die Ehre, zum ersten Mal ein solches Konzert am Feuer zu veranstalten, und ich freue mich von Herzen auf diesen besonderen Abend.

Haben Sie schon einmal ein Konzert in Pressbaum oder der Region gespielt?

Das Konzert am 21. August ist mein erstes in Pressbaum.

Gibt es irgendwelche persönlichen Erfahrungen, die Sie mit Pressbaum verbinden?

Ich mag die Gegend um Pressbaum sehr, sehr gerne. Mit meiner Familie genieße ich regelmäßig die gute Luft im Wienerwald und besuche regelmäßig liebe Freunde von mir, die in der Region leben. Apropos Freunde: Mit einem der bekanntesten „Söhne“ Pressbaums – Wolfgang Ambros – verbindet mich über einige gemeinsam gesungene Abende und liebevolle Begegnungen eine Freundschaft im Herzen, auch wenn wir uns derzeit nur selten sehen...