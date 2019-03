Die Rubrik „Damals bei uns“ bringt auch die eine oder andere Überraschung zutage. Bei der Durchsicht von Dieter Halamas Buch „Das obere Wiental in alten Ansichten“, war ein Bild eines alten Hauses, das im Jahr 1687 von der Familie Haberleitner gebaut wurde. Jene Familie, die auch heute den Bürgermeister, Josef Schmidl-Haberleitner, stellt.

Trenker Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner vor dem Haus, das schon seit vielen Jahren der Familie Haberleitner gehört.

Bis heute steht an diesem Ort in der Kaiserbrunn eine Landwirtschaft. Das Haus ist zwar nicht mehr original, einen ganz großen Unterschied vom alten zum neuen Haus sieht man aber auch nicht. Dass das alte Haus tatsächlich so alt war, ist an der eingravierten Jahreszahl in einem Balken zu sehen.

Früher wurde Viehwirtschaft sowie Ackerbau betrieben. Viehwirtschaft gibt es in dem Sinn nicht mehr. Nur ein paar Hendl laufen im Garten herum.

Älteste Häuser in Kaiserbrunn

Am Pfalzberg und Kaiserbrunn befinden sich die ältesten Häuser von ganz Pressbaum. So wurde der Berg zuerst besiedelt. Dann wanderten einige Bewohner weiter in das Tal herunter nach Kaiserbrunn. Bis zum Jahr 1683 war dieser Bereich bereits sehr dicht besiedelt. Doch dann kam in diesem Jahr die zweite Türkenbelagerung. Diese brach über Europa und schließlich auch über das Pressbaumer Gebiet herein.

In dieser Zeit starben viele Menschen, auch in unserer Gegend, und so wurde auch die Bevölkerungsanzahl in diesen Ortsteilen wieder weniger.

Danach haben sich unter Menschen aus Bayern im Ort angesiedelt. Der Name des einen oder andere Ortsteils entstammt noch aus dieser Zeit. So trägt das Schwabendörfl den Namen der Schwaben, die ebenfalls zu dieser Zeit Richtung Osten gezogen sind und in Pressbaum eine neue Heimat gefunden haben.