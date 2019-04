Die Pfarrbibliothek hätte mit Juni geschlossen. Die guten Seelen des beliebten Lesetreffs rund um Maria Trimmel wollten in den ehrenamtlichen Ruhestand gehen. Die Bibliothek soll aber nun weitergeführt werden.

Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner bat zu einem Regionaltreffen, zum Zwecke des Informations- und Erfahrungsaustausches unter der Leitung von Gerhard Sarmann. Schmidl-Haberleitner berichtete über den vielfach geäußerten Wunsch einer Umwandlung der Pfarrbibliothek in eine öffentliche Gemeindebibliothek. „Ich habe diesbezüglich viele Gespräche geführt“, sagt Schmidl-Haberleitner gegenüber der NÖN und bedankt sich auch bei dem ehrenamtlichen Bibliotheksteam. „Diese Personen haben ehrenamtlich in den letzten 20 Jahren die Pfarrbibliothek aufgebaut“, so der Bürgermeister, der auch bekräftigt, dass grundsätzlich alle Beteiligten bemüht sind, das Projekt zu einem positiven Abschluss zu bringen.

Wohnung könnte zur Bibliothek werden

So würde etwa die Pfarre Pressbaum unter Leitung von Stadtpfarrer Georg Herberstein den derzeitigen Bücherstand und die Bücherregale kostenlos der Stadtgemeinde überlassen. Die Stadtgemeinde könnte Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. „Im Rathaus ist eine 90 m -Wohnung frei, die diese Voraussetzungen erfüllen würde“, so Schmidl-Haberleitner.

Bibliothekarin Sonja Lötsch, Cornelia Wagner und andere Freiwillige würden die Betreuung ehrenamtlich übernehmen. „Vonseiten des Landes wurde mir ebenfalls Unterstützung zugesagt“, hofft Schmidl-Haberleitner auf Landesrates Ludwig Schleritzko, dem der Bestand von Bibliotheken ein großes Anliegen ist.

Abhängig ist die Durchführung des Planes noch von der Zustimmung des Gemeinderates sowie des Vermögensrates der Pfarre.