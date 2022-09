Mutter und Schwester bedroht: Freiheit statt Einweisung

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Schon zwei Mal wurde der 37-Jährige in die Erwachsenen-Psychiatrie in Tulln eingewiesen. Nun musste ein Schöffensenat entscheiden, ob der Mann in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verlegt werden sollte.

Der Angeklagte soll Anfang Juni seine Mutter und seine Schwester schwer bedroht haben. Ein Streit darüber, dass er sein Auto verschenken wolle, artete aus. Er soll den beiden Frauen gedroht haben, sie umzubringen, wenn sie ihn wieder in die Psychiatrie einweisen.

Laut dem Angeklagten war der Vorfall allerdings nicht so passiert. „Ich glaube, dass ich gesagt habe, ich beiße meiner Mutter den Kopf ab, aber das kann ich ja gar nicht“, so der 37-Jährige. Er wollte vor allem vermeiden, wieder eingewiesen zu werden. Als er nach dem Vorfall wieder in Tulln war, versuchte er sogar zu flüchten. „Ich habe mich gefühlt wie ein kleines Kind. Ich bin 37 und durfte nicht mitbestimmen“, erklärte der Angeklagte,

Bei der Verhandlung nahmen seine Schwester und seine Mutter von dem Recht Gebrauch, nicht gegen einen engen Verwandten auszusagen. Das drehte den Prozess zugunsten des 37-Jährigen. Der Angeklagte bat den Richter um Freiheit: „Ich will ein geregeltes Leben haben, ich will wieder arbeiten gehen, ich will wieder draußen Freunde kennenlernen, vielleicht irgendwann eine Familie gründen.“ Dieser Wunsch wurde ihm erfüllt. Da die Aussage der Schwester das wichtigste Beweismittel gewesen wäre, wurde der Antrag auf Unterbringung abgewiesen.

